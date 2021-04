SmallRig lance des accessoires innovants pour le Sony FX3

La demi-cage/modulaire et la cage complète/intégrée sont toutes deux mises sur le marché, avec de multiples trous filetés 1/4"-20, des trous de positionnement ARRI 3/8"-16 et des rails et cold shoe OTAN pour répondre aux différents besoins de création. La plaque de dégagement rapide Arca-swiss intégrée au bas de la cage permet de passer rapidement d'une prise de vue à main levée à une prise de vue sur trépied, sur cardan ou autre. En outre, les cages s'adaptent au support de batterie SmallRig et à la boîte matte légère, offrant une solution de tournage complète.

Cage modulaire Sony FX3 : adopte une structure modulaire tandis que le rail supérieur OTAN est détachable. La cage prend en charge la poignée adaptatrice XLR originale de Sony, la série d'appareils portatifs SmallRig, les microphones, les lampes à LED et autres accessoires. Grâce au cold shoe intégré et à la pince pour tige de 15 mm, le follow focus peut être monté par le biais d'une tige de 15 mm à 12 mm afin d'améliorer la mobilité de la prise de vue du Sony FX3.

Cage intégrée Sony FX3 : s'adapte parfaitement à la caméra pour améliorer la protection. La cage est compatible avec la poignée supérieure SmallRig XLR et diverses options de montage sont prévues pour prendre en charge les caméras cinématographiques à double main.

À propos de Sony FX3

Le 23 février, Sony a officiellement lancé la caméra cinématographique plein format FX3, qui est actuellement la caméra cinématographique la plus compacte de Sony. Il est équipé d'un capteur CMOS Exmor R rétro-éclairé plein cadre qui peut réaliser un autofocus et présenter une excellente texture cinématographique aux créateurs.

À propos de SmallRig

Fondé en 2009, SmallRig est un fabricant axé sur l'innovation qui conçoit et fabrique des supports et des accessoires haut de gamme pour toutes sortes de caméras et de cardans. Son réseau de vente s'étend à plus de 200 pays et régions, et ses produits bénéficient du soutien de plus de 500 000 cinéastes et photographes dans le monde entier.

