SmallRig lance la série Cage for fp, CERTIFIÉE PAR SIGMA

Conçue pour offrir une protection complète et des options de montage, la cage SmallRig pour la série SIGMA fp (ID : 3211) peut prendre en charge efficacement les prises de vue vidéo professionnelles et permet aux utilisateurs de SIGMA d'exploiter pleinement l'image plein cadre de la matrice de Bayer dans de multiples scénarios.

Dans le même temps, la cage SmallRig pour le VISEUR ELECTRONIQUE EVF-11 de SIGMA (ID : 3226) est mise sur le marché. Elle est compatible avec la cage SmallRig pour la série fp de SIGMA et comporte plusieurs trous filetés pour divers accessoires ainsi qu'un changement rapide entre les différents modes de prise de vue.

Le SIGMA fp L est conçu pour les prises de vue multi-scènes. Pour soutenir cela, le kit cage SmallRig pour la série SIGMA fp (ID : 3227) présente une compatibilité renforcée, et le rail NATO intégré permet un montage et un démontage rapides de la poignée supérieure et du moniteur. Afin de maintenir un design compact et léger, la cage est également compatible avec le VISEUR ELECTRONIQUE EVF-11 original de SIGMA et les accessoires associés, offrant une expérience de prise de vue confortable.

SIGMA fp L a établi l'écologie complète de la prise de vue à main levée, la prise de vue à deux robots et la prise de vue avec le cardan au moyen d'accessoires SmallRig. D'autres possibilités seront dévoilées ultérieurement.

À propos de la SIGMA

SIGMA Corporation est un fabricant de machines optiques composites fondé en 1961. Depuis un demi-siècle, en tant qu'entreprise mondiale et marque indépendante, SIGMA produit non seulement divers objectifs interchangeables et appareils photo, mais fait également preuve d'innovation dans le développement et la production de diverses machines optiques.

À propos de SmallRig

Fondé en 2009, SmallRig est un fabricant axé sur l'innovation qui conçoit et fabrique des supports et des accessoires haut de gamme pour toutes sortes de caméras et de cardans. Son réseau de vente s'étend à plus de 200 pays et régions, et ses produits bénéficient du soutien de plus de 500.000 cinéastes et photographes dans le monde entier.

