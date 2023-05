SmallRig lance un kit de cage personnalisé pour le Canon PowerShot V10

SHENZHEN, Chine, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- Pour répondre aux besoins toujours croissants des vloggers, SmallRig et Canon ont annoncé leur tout premier partenariat stratégique, en lançant simultanément le kit de cage pour l'appareil Canon PowerShot V10. Le kit de cage comprend une cage, une protection anti-vent en fourrure, deux adaptateurs sabot, un capuchon d'objectif en silicone et un sac de rangement, afin d'exploiter au maximum le potentiel du Canon PowerShot V10.

Que vous soyez en solitaire, que vous immortalisiez des instants passés avec vos amis ou que vous communiquiez avec le monde entier grâce à des vlogs, la cage SmallRig offre de multiples options de fixation pour améliorer les performances de l'appareil photo Canon PowerShot V10.

La cage en métal haute résistance, qui s'ajuste parfaitement à la forme de l'appareil, est dotée de coussinets en silicone intégrés pour une fixation sûre et une protection accrue. De plus, sa conception à glissière et son système de verrouillage rapide permettent de l'attacher rapidement et facilement. Il suffit de pousser le panneau supérieur vers le bas pour verrouiller la cage, aucun outil n'est nécessaire ! La cage permet un accès complet à toutes les commandes et connexions, et est accompagnée d'un pied de caméra intégré.

Conçu pour faire la différence

Grâce aux nombreux raccordements de la cage, vous pouvez ajouter des accessoires qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre Canon PowerShot V10. Le trou fileté de 1/4"-20 intégré et les deux adaptateurs sabot vous permettent de fixer un trépied de bureau, un manche à selfie, un éclairage vidéo, un microphone, etc.

Contrôle du bruit du vent

Les matériaux en fibres composites écologiques spécialement sélectionnés pour la protection anti-vent en fourrure réduisent le bruit du vent d'environ 20 dB pour des enregistrements sonores plus clairs et de meilleure qualité. La base magnétique s'adapte directement au boîtier de l'appareil photo et permet une fixation et un retrait rapides.

Contrôle de l'éclairage

L'ajout d'un éclairage vidéo vous permet de continuer à filmer dans de nombreuses situations. L'adaptateur sabot permet d'installer facilement un éclairage vidéo compact au-dessus de l'appareil photo.

Le kit de cage complète l'appareil photo compact et riche en fonctionnalités en assurant sa protection et en facilitant l'ajout d'accessoires, afin de toujours proposer aux créateurs des solutions de prise de vue à scènes multiples.

Prix et disponibilité

Protection anti-vent en fourrure pour Canon PowerShot V10 (ID : 4177) (prix de vente conseillé : 13,9 USD)

Kit de cage pour Canon PowerShot V10 (ID : 4235) (prix de vente conseillé : 43,9 USD)

À propos de SmallRig

Fondée en 2013, SmallRig conçoit et construit des solutions complètes d'accessoires pour la création de contenu avec des caméras, des cardans et des téléphones mobiles. Nos accessoires sont largement utilisés dans la diffusion en direct, le vlogging, la production vidéo professionnelle et d'autres domaines soutenus par plus de deux millions de créateurs dans le monde. SmallRig a été la pionnière du mode de co-conception par l'utilisateur (UCD) et du programme DreamRig dans le but de co-concevoir avec des créateurs mondiaux et rendre leur grand rêve réalisable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2072787/image_5011442_37550825.jpg

