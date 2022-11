SmallRig présente 4 puissantes lampes vidéo COB LED avec système optique « AstralTech »

SHENZHEN, Chine, 27 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Les nouvelles et puissantes lampes vidéo COB LED de SmallRig sont basées sur un système optique « AstralTech » innovant qui offre un rendement supérieur de plus de 35 % à celui des produits comparables. La série B (Bi-Color) offre un contrôle de la température de couleur de 2 700K à 6 500K, et la série D (Daylight) produit un résultat de 5 600K d'une grande précision.

SmallRig RC 350 / 450 COB LED Video Lights

Le système optique « AstralTech » associe des puces LED plus grandes et plus puissantes, une vitre frontale personnalisée à haute transmission (97 %) à revêtement multiple et un design de perles COB qui permet un mélange uniforme des couleurs. La nouvelle forme est inspirée des véhicules aériens, le boîtier est fait de métal et d'un matériau ignifuge V-0, plus fin et durable.

À 1 m (3,3 pieds) avec un hyper réflecteur de 55 degrés, les lampes vidéo RC-350B/RC-450B produisent 115 000/121 000 Lux. Avec un hyper réflecteur de 55 degrés, le RC 350D émet 149 000 Lux à 1 m (3,3 pieds), tandis que le RC 450D produit 172 000 Lux et rivalise avec un 1.2K HMI Fresnel au même angle de faisceau testé à 3 m à 5 600K (9,9 pieds).

Il y a trois façons de contrôler les lumières : Commandes embarquées avec écran LCD complet, contrôle total sans fil jusqu'à 100 m de distance/328 pieds (2,4 GHz) avec l'application SmallGoGo ou avec le tableau de commande en option.

Les ventilateurs de refroidissement silencieux et à contrôle intelligent de la température améliorent la dissipation de la chaleur et ne produisent qu'un son de 28~32 dB.

L'adaptateur secteur (110~220 VAC) est doté d'un matériau GaN (nitrure de gallium) de pointe, avec une conversion d'énergie atteignant une efficacité de plus de 95 %. Le volume de l'adaptateur est réduit de 26 % et le poids est réduit d'environ 200 g/7 oz.

Le système d'amortissement sécurisé empêche la tête de basculer lorsqu'elle est desserrée, évitant ainsi tout dommage. La sécurité est améliorée et le réglage est plus précis.

Prix et disponibilité

Lampe vidéo LED COB RC 350D (Prix de vente conseillé : 799 $ USD)

Lampe vidéo LED COB RC 350B (Prix de vente conseillé : 899 $ USD)

Lampe vidéo LED COB RC 450D (Prix de vente conseillé : 999 $ USD)

Lampe vidéo LED COB RC 450B (Prix de vente conseillé : 1 099 $ USD)

Pour plus de détails, rendez-vous sur www.smallrig.com.

À propos de SmallRig

Fondée en 2013, SmallRig conçoit et construit des solutions complètes d'accessoires pour les créations de contenu avec des caméras, des cardans et des téléphones mobiles. Nos accessoires sont largement utilisés dans la diffusion en direct, le Vlog, la production vidéo professionnelle, et d'autres domaines soutenus par plus de deux millions de créateurs dans le monde. SmallRig a été la pionnière du mode de co-conception par l'utilisateur (UCD) et du programme DreamRig dans le but de co-concevoir avec les créateurs mondiaux et rendre leur grand rêve réalisable.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1955466/SmallRig_RC_350_450_COB_LED_Video_Lights.jpg

SOURCE SmallRig