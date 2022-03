SmallRig présente l'écosystème de la série « Black Mamba » pour le Panasonic LUMIX GH6, avec des designs innovants et ergonomiques pour une expérience de tournage ultime.

La LUMIX GH6 est la dernière caméra vidéo haut de gamme Micro Four Thirds de Panasonic. Sa vaste gamme de modes vidéo, sa stabilisation d'image avancée et sa capacité à enregistrer 4:2:2 10 bits C4K 60 p sans limite de temps font du LUMIX GH6 une excellente caméra pour les YouTubers et les cinéastes.

L'écosystème de la série SmallRig « Black Mamba » comprend une cage complète, un kit portable, une pince à tige unique de 12 mm/15 mm pour fixer une mise au point de suivi, une capote et un protecteur d'écran pour une visualisation optimisée

Cage de caméra SmallRig pour Panasonic LUMIX GH6 (SRP : 99 $)

Points de montage multiples : la conception structurelle innovante et brevetée garantit que les commandes supérieures ne sont pas obstruées, offrant une expérience de prise de vue fluide

la conception structurelle innovante et brevetée garantit que les commandes supérieures ne sont pas obstruées, offrant une expérience de prise de vue fluide Flexibilité brillante : conçu avec plusieurs trous filetés de 1/4"-20, trous de localisation ARRI 3/8"-16, sabot flash, rails OTAN pour une compatibilité complète avec l'écosystème d'accessoires SmallRig

conçu avec plusieurs trous filetés de 1/4"-20, trous de localisation ARRI 3/8"-16, sabot flash, rails OTAN pour une compatibilité complète avec l'écosystème d'accessoires SmallRig Plaque de dégagement rapide Arca-Swiss intégrée : transfert rapide entre trépied, stabilisateur et prise de vue portable

transfert rapide entre trépied, stabilisateur et prise de vue portable Conception ergonomique de la poignée : la forme profilée et confortable facilite la prise en main et la prise de vue

la forme profilée et confortable facilite la prise en main et la prise de vue Protection complète : plusieurs coussinets en caoutchouc amortissent le corps et empêchent les rayures ; la conception à double verrouillage fixée au bas et sur le côté de la caméra empêche la torsion et assure un ajustement parfait

Kit cage SmallRig pour Panasonic LUMIX GH6 (SRP : 169 $)

Comprend une cage complète, une pince de câble HDMI et USB-C et une poignée supérieure de localisation ARRI

Le collier de câble HDMI et USB-C sécurise le câble pour assurer une transmission de données stable

La poignée supérieure permet un transport facile et permet aux créateurs de réaliser des prises de vue cinématiques en contre-plongée.

L'écosystème de la série « Black Mamba » de SmallRig pour la caméra Panasonic LUMIX GH6 est disponible sur www.SmallRig.com et sur les canaux de distribution du monde entier.

À propos de SmallRig

Fondée en 2012, SmallRig conçoit et construit des solutions complètes d'accessoires pour les créations de contenu avec des caméras, des cardans et des téléphones mobiles. Nos accessoires sont largement utilisés dans la diffusion en direct, le Vlog, la production vidéo professionnelle, et d'autres domaines soutenus par plus de deux millions de créateurs dans le monde. SmallRig a été le pionnier du mode de co-conception par l'utilisateur (UCD) et du programme DreamRig pour co-concevoir les produits avec les créateurs mondiaux et rendre leur grand rêve réalisable.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1756813/SmallRig.jpg

