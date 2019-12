Smart Adquire a DSP LiquidM

A tecnologia madura da LiquidM acelerará o desenvolvimento de produtos da Smart para melhor atender às necessidades de publishers e anunciantes que enfrentam mudanças estratégicas no mercado.

Ao fornecer gerenciamento de acordos, descoberta de público e ativação e controle de dados, a Smart construirá um porto seguro de dados e anúncios para que publishers e anunciantes expandam seus negócios de publicidade programática tendo a privacidade do consumidor enquanto alicerce da plataforma.

"Estamos muito satisfeitos de nos juntar à Smart", disseram Philipp Simon e Thomas Hille, Diretores Executivos da LiquidM. "Ela é uma parceira ideal para expandir nossos negócios, tendo em vista seus clientes publishers premium e sua forte presença global. Estamos ansiosos para nos engajarmos na missão da Smart de trazer ainda mais valor tanto para os anunciantes quanto para os publishers".

Sobre a Smart AdServer

A Smart é a principal plataforma independente de monetização de anúncios feita para publishers premium atenderem a compradores exigentes. Nossa plataforma totalmente transparente e nossa abordagem de negócios de interesses em comum permitem que marcas e publishers premium obtenham sua parcela justa do valor do anúncio em todas as oportunidades e de acordo com seus termos. Os publishers podem agir com confiança e ter o controle de todas as variáveis para obter a mistura certa de formatos, canais e modelos transacionais, enquanto ativam os dados certos do público para otimização de rotas de valor. A Smart trabalha diretamente com mais de 1.000 publishers em todo o mundo, incluindo Financial Times, Groupe Marie Claire, TracFone, Le Figaro, Leboncoin, Altice Media Publicité e IMGUR, para fornecer anúncios ricos em mídia, native, de vídeo e em display para mais de 50.000 sites e aplicativos. A Smart opera 12 escritórios no mundo todo e lidera o avanço na construção de um ecossistema transparente baseado na qualidade.

Sobre a LiquidM

A LiquidM é uma Demand Side Platform (DSP) de autoatendimento e operação global. Nós capacitamos agências, anunciantes e trading desks para que alcancem seus objetivos de marketing usando o poder e a eficiência da publicidade programática. Nossa Demand Side Platform full stack é cheia de recursos abrangentes para gerenciamento de campanhas. A interface do usuário limpa e intuitiva eleva o nível do gerenciamento de campanhas e facilita a criação, o escalonamento, a otimização e a edição de campanhas publicitárias. Alcance, engaje e converta seu público-alvo por um custo mínimo hoje mesmo. Fundada em Berlim em 2013, a LiquidM é uma das primeiras DSPs no mercado com experiência extensiva em anúncios para dispositivos móveis (um ambiente mais tecnicamente complexo do que desktops).

