Smart.Con: uma fusão de summit e exposição tecnológica para antecipar as tendências dos próximos anos na indústria da construção

SÃO PAULO, 9 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Processos inovadores e a industrialização na construção civil forçam a uma pergunta: "como serão as obras do futuro"? A resposta estará na Smart.Con, evento inédito para a indústria da construção que ocorre em 17 e 18 de junho de 2020 no São Paulo Expo.

Fusão de summit e mostra de produtos e serviços, a Smart.Con é organizada pela Messe München do Brasil e SOBRATEMA (Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração). Ela focará em Engenharia, Infraestrutura, Real Estate e Rental. "Temos observado que a integração entre summit e exposição é um formato que garante uma melhor troca de experiências e mais satisfação aos participantes", afirma Katharina Schlegel, CEO e Managing Director da Messe München do Brasil.

Afonso Mamede, presidente da SOBRATEMA, diz que a Smart.Con contempla uma necessidade do mercado. "Temos assistido ao desenvolvimento de máquinas com sistemas de gerenciamento que permitem conferir a produtividade e garantir mais segurança. O Building Information Modeling (BIM), por exemplo, trouxe benefícios imensos para o setor. E há ainda soluções como a impressão 3D, a realidade aumentada e o uso de robôs no canteiro".

Cinco pilares para conteúdo e visitação

O palco principal do summit deve receber 600 pessoas e ficará no centro da Smart.Con. Dividido em cinco segmentos, ele permite palestras simultâneas sobre os pilares: Planejamento da Construção; Equipamentos High-tech; Novos Sistemas de Construção, Novos Materiais; Automação e Segurança no Canteiro de Obras e O Futuro da Construção.

Para acessar o summit será necessário adquirir ingressos ou convites dos patrocinadores. Outras cinco áreas de feira terão palcos menores, de acesso grátis. "Ao todo, serão mais de 125 horas de conteúdo", ressalta Augusto Andrade, Diretor de Feiras da Messe München do Brasil.

O destaque da área de exposição será a possibilidade de uma visitação com começo, meio e fim, como se o visitante estivesse em uma obra e conferisse as fases de uma construção.

Know-how

As projeções otimistas para a Smart.Con são reforçadas pela expertise da Messe München do Brasil, subsidiária da companhia alemã que realiza importantes feiras técnicas mundiais, tais como a automatica, bauma, BAU, electronica e IFAT. Saiba mais sobre a Smart.Con em www.exposmartcon.com.br

