Smart Contract Security Alliance anuncia Conselho Fundador

A SCSA se orgulha de compartilhar algumas realizações recentes dos membros de nossa aliança:

Em setembro de 2018, a Escola de Computação da Universidade Nacional de Cingapura abriu o CRYSTAL Center, um centro de pesquisa e think tank de blockchain fundado pelos renomados professores Dr. Prateek Saxena e Keith Carter. Foi indicada como uma das instalações mais influentes na modelagem das criptomoedas hoje.

A LayerX, uma das principais empresas de auditoria de segurança de blockchain do Japão tornou-se conhecida por seu trabalho no desenvolvimento do Plasma na linguagem de segurança Vyper. Essa implementação da "layer 2" da Ethereum acelera as transações, mantendo o foco na segurança. Mais recentemente, ela ajudou a refinar e formalmente verificar o CBC Casper da CasperLabs, uma atualização importante na prova de trabalho com uso intensivo de energia do modelo atual de blockchain.

A NRI SecureTechnologies, criada pelo Nomura Research Institute, possui quase 20 anos de experiência em segurança cibernética em seus serviços de blockchain. Eles foram reconhecidos como um dos fornecedores globais de serviços de segurança gerenciados pela Forrester e receberam recentemente sua certificação FIDO Universal Server; o quinto "Servidor Universal FIDO" do mundo.

O Centro de P&D da Fujitsu, uma empresa do grupo Fujitsu com sede na China foi fundado em 1998. Eles desenvolvem tecnologias que incluem comunicação óptica, comunicação sem fio de alta velocidade, processamento de linguagem, processamento de conhecimento, processamento multimídia, computação em nuvem e blockchain. Recentemente, anunciaram a capacidade de detectar 13 tipos de riscos potenciais nas soluções blockchain empresariais.

A Blockgeeks, fundada em 2017 por Ameer Rosic e Dimitry Buterin, é uma plataforma educacional confiável que fornece mais de 1000 cursos sobre criptomoedas e blockchain. Com mais de 14 mil inscritos, seu canal do Youtube é obrigatório para qualquer novo aluno. Eles anunciaram recentemente sua parceria com a WozU e apresentaram a Bountyone, sua plataforma exclusiva para auditorias de contratos inteligentes descentralizadas em blockchain.

A MythX, criada por auditores de segurança ConsenSys dedicados e cofundada por Tom Lindeman e pelo famoso pesquisador Bernhard Mueller, acaba de superar 1 milhão de verificações de vulnerabilidade em contrato inteligente na sua plataforma. Eles lançaram recentemente sua versão beta, uma conquista impressionante que começou há apenas um ano como um pequeno projeto em comunidade.

A Quantstamp vai permitir um futuro de aplicativos blockchain mais seguros e confiáveis por meio de auditorias de contratos inteligentes e da Quantstamp Security Network. Através de seus serviços, ela garantiu mais de um bilhão de dólares em ativos digitais por meio de suas auditorias, trabalhando em plataformas como a Binance Stablecoin e a plataforma Klaytn da Kakao. Recentemente, pesquisadores da Quantstamp publicaram Fundamentals of Smart Contract Security, o primeiro livro do mundo dedicado ao assunto de segurança de aplicativos blockchain.

Se estiver interessado em nos conhecer e aprender mais sobre nossas iniciativas, envie uma mensagem para info@smartcontractsecurityalliance.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1012036/Smart_Contract_Security_Alliance.jpg

FONTE Smart Contract Security Alliance

SOURCE Smart Contract Security Alliance