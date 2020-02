Smart Fit abre primeira unidade em El Salvador

SÃO PAULO, 12 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Smart Fit, maior rede de academias da América Latina, acaba de inaugurar a sua primeira unidade na cidade de San Salvador, capital de El Salvador. A expansão faz parte do plano da empresa de fortalecer a sua presença internacional e aproveitar o potencial de mercado no país caribenho.

"A implantação da nossa nova unidade reforça a estratégia da Smart Fit de continuar crescendo em regiões ainda não atendidas, oferecendo uma academia de ponta por um preço acessível para todos os salvadorenhos", comenta Edgard Corona, fundador e presidente da Smart Fit.

Com El Salvador, a Smart Fit agora está presente em 12 países. São eles: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru e República Dominicana. A expectativa é manter o ritmo de abertura de novas academias e continuar investindo em países da América Latina com alta perspectiva de investimento.

Números de expansão

Recentemente, a Smart Fit alcançou 2,8 milhões de alunos matriculados em todas as suas lojas. Para 2020, a empresa estima 1,3 milhão de novos alunos apenas no Brasil - aproximadamente 2,5 matrículas por minuto. Também esse ano acontece a inauguração de uma academia a cada 36 horas, totalizando 238 novas unidades na América Latina.

Segundo André Pezeta, vice-presidente Latam da Smart Fit, a marca tem planos ambiciosos de expansão. "Seguimos cumprindo nosso projeto de democratizar o fitness de alto padrão, e temos como objetivo chegar em qualquer lugar do mundo onde isso seja possível, seja na América Latina, ou na Europa", declara. Até o final deste ano, a marca pretende alcançar 1035 unidades em todo o continente. "Nosso modelo low cost é autossustentável e pode chegar a qualquer lugar", conclui o executivo. Apenas no mês de dezembro de 2019, a expansão bateu o marco histórico de uma unidade inaugurada a cada 16 horas.

Saúde ao alcance de todos

A rede de academias proporciona a democratização do fitness de alto padrão com uma infraestrutura de ponta por um preço acessível. Hoje, a falta de atividade física afeta 47% da população do Brasil e isso motiva o fundador da marca a investir cada vez mais em uma das maiores rede de academias do mundo. "Nossa principal missão é combater o índice crescente do sedentarismo. Para isso, continuaremos expandindo", afirma Edgard.

De acordo com o último relatório da IHRSA - principal associação que analisa indicadores de desempenho para 65 mercados em todo o mundo -, divulgado em 2019, a Smart Fit ocupa o 3º lugar entre as maiores redes de academias do mundo em número de unidades próprias. Atualmente, a marca detém 797* unidades.

* Segundo dados de 29 de janeiro de 2020.

Smart Fit

Com 10 anos de atividades, a rede de academias Smart Fit, que detém as bandeiras Bio Ritmo, Smart Fit e 02 conta com mais de 700 unidades distribuídas em todos os estados brasileiros e Distrito Federal, além de presença no México, Chile, República Dominicana, Peru, Colômbia, Argentina e Equador. Com mais de 2,3 milhões de clientes, a Smart Fit possui mensalidades a partir de R$ 69,90. De acordo com o ranking global 2019 da IHRSA, a marca se tornou a terceira maior do setor do mundo em número de unidades próprias. O compromisso com a democratização do fitness de alto padrão é o que move a Smart Fit. Mais informações em www.smartfit.com.br.

FONTE Smart Fit

