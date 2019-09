Smart Fit sobe no ranking e entra no top 5 das maiores redes de academias do mundo

SÃO PAULO, 9 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Smart Fit subiu duas posições e agora ocupa o 3º lugar entre as maiores do setor no mundo em número de unidades próprias. Conforme dados da IHRSA, a empresa detentora das bandeiras Smart Fit, Bio Ritmo, O2, Race Bootcamp, NÓS, Torq, Vidya e Jab House conta com 509 unidades próprias, um aumento significativo de 119 academias em 2018, ante 390 em 2017.

AS MAIORES ACADEMIAS DO MUNDO EM NÚMERO DE UN UNIDADED PRÓPRIAS Ranking 2018 (ano base 2017) Ranking 2019 (ano base 2018) 1º LA Fitness (EUA) - 675 1º LA Fitness (EUA) - 700 2º Basic-Fit (Holanda) - 521 2º Basic-Fit (Holanda) - 629 3º 24 Hour Fitness (EUA) - 433 3º SMARTFIT (Brasil) - 509 4º Goodlife Fitness (Canadá) - 404 4º 24 Hour Fitness (EUA) - 449 5º SMARTFIT (Brasil) - 390 5º Goodlife Fitness (Canadá) - 405 6º McFit (Alemanha) - 280 6º Luckybird Fitness Club (China) - 385 7º Virgin Active (Reino Unido) - 233 7º Lefit (China) - 342 8º Health & Fitness Nordic (Noruega) - 200 8º Fitness & Lifestyle (Austrália) - 302 9º Plus Fitness (Austrália) - 200 9º Migros Group (Suíça) - 299 10º PureGym (Reino Unido) - 192 10º McFit (Alemanha) - 288 Fonte: IHRSA



Em número de clientes, a Smart Fit ficou na 5ª posição, com 2 milhões, um acréscimo de três posições com relação ao último levantamento, onde ocupava o oitavo lugar com 1,5 milhão de matriculados.

O Grupo é referência no mercado fitness com negócios em dez países nas Américas: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Panamá, Peru e República Dominicana.

AS MAIORES ACADEMIAS DO MUNDO EM NÚMERO DE CLIENTES Ranking 2018 (ano base 2017) Ranking 2019 (ano base 2018) 1º Planet Fitness (EUA) - 10.6 milhões 1º Planet Fitness (EUA) - 12.5 milhões 2º 24 Hour Fitness (EUA) - 3.5 milhões 2º 24 Hour Fitness (EUA) - 3.5 milhões 3º Anytime Fitness (EUA) - 3.2 milhões 3º Anytime Fitness (EUA) - 3.5 milhões 4º Gold's Gym (EUA) - 3 milhões 4º Gold´s Gym (EUA) - 3 milhões 5º McFit (Alemanha) - 1.7 milhões 5º SMARTFIT (Brasil) - 2 milhões 6º Goodlife Fitness (Canadá) - 1.6 milhões 6º McFit (Alemanha) - 1.9 milhão 7º Basic-Fit (Holanda) - 1.5 milhão 7º Powerhouse Gyms (EUA) - 1.8 milhão 8º SMARTFIT (Brasil) - 1.5 milhão 8º Basic-Fit (Holanda) - 1.8 milhão 9º Fitness Time (Arábia Saudita) - 1.1 milhão 9º Goodlife Fitness (Canadá) - 1.6 milhão 10º Virgin Active (Reino Unido)- 1.1 milhão 10º Fitness Time (Arábia Saudita) - 1.3 milhão Fonte: IHRSA



A Smart Fit traz uma combinação de preço acessível e infraestrutura de para o mercado de academias. A empresa segue sólida e aposta em inovação para sua rede low cost. Prova disso é sua posição em número de clientes, a Smart Fit é a única representante latino-americana a figurar entre as maiores redes de academias do mundo, com representantes de países como EUA, Alemanha e China. Diferentemente do resto do mercado, a maioria das unidades da Smart Fit são lojas próprias; e não franquias.

O lema da maior rede de academias da América Latina carrega o essencial para continuar a crescer. "O propósito de democratizar o fitness de alto padrão nos faz entregar ao cliente não só infraestrutura de qualidade, mas também acesso a treinos que geram resultados", diz Edgard Corona, Fundador e Presidente da Smart Fit.

O Grupo opera por meio de uma modelo horizontal de gestão. Isso faz com que todos os colaboradores possam contribuir em projetos de maneira participativa e dinâmica, o que resulta em ações mais ágeis e de impacto real para a experiência dos clientes. "Estar entre as principais academias do mundo sem perder a nossa essência de democratizar o fitness de alto padrão é a nossa principal conquista. Nossa missão é fazer com que o cliente sinta que está numa academia de ponta por um preço acessível", declara.

Números de mercado

O mercado latino-americano teve um acréscimo de 1,7 milhão com relação à última pesquisa, totalizando 21,6 milhões de pessoas vinculadas a redes de academias. O Grupo Bio Ritmo é responsável por 30% do crescimento deste mercado, com um aumento de 511 mil clientes em toda a sua rede.

E o crescimento continua: só nos primeiros seis meses de 2019, a Companhia cresceu 40% em receita, o que permite antecipar uma nova subida no próximo ranking.

De acordo com o relatório da IHRSA, que detalha indicadores de desempenho para 65 mercados em todo o mundo, a receita da indústria global de academias de ginástica totalizou US$ 94 bilhões em 2018, com mais de 210.000 clubes servindo a 183 milhões de membros. "A indústria de fitness continua a ajudar os clientes a levarem uma vida mais saudável. O segmento acompanha a iniciativa global da IHRSA, anunciada no ano passado, para atingir 230 milhões de membros de academias em todo o mundo até 2030", relata Jay Ablondi, vice-presidente executivo de produtos globais da IHRSA.

"A estratégia da Smart Fit é continuar crescendo em regiões ainda não atendidas, servindo mais clientes que não têm condição de frequentar uma academia de qualidade. Essa estratégia fez com que o mercado americano alcançasse 20% da população frequentando academias. No Brasil, por exemplo, onde há uma diferença muito grande de poder aquisitivo das pessoas, apenas 4% da população frequenta academias e acreditamos que podemos elevar isso para algo em torno de 6% a 7%. Ou seja, temos ainda muito a crescer na América Latina", conclui Edgard.

Por mais um ano, o Grupo foi destaque em todas as categorias avaliadas pelo ranking global da IHRSA sobre o ano 2018:

3º lugar em unidades próprias

5ª posição em número de clientes, com 2 milhões de alunos

11º lugar em receita ( US$ 406 milhões)

Smart Fit

Com 10 anos de atividades, a rede de academias Smart Fit, que pertence ao grupo que detém as bandeiras Bio Ritmo, Smart Fit, O2, Race Bootcamp, NÓS, Torq, Vidya e Jab House conta com mais de 600 unidades distribuídas em todos os estados brasileiros e Distrito Federal, além de presença na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Panamá, Peru e República Dominicana. Com mais de 2 milhões de clientes, a Smart Fit possui mensalidades a partir de R$ 69,90. De acordo com o ranking global 2019 da IHRSA, a marca se tornou a terceira maior do setor do mundo em número de unidades próprias. O compromisso com a democratização do fitness de alto padrão é o que move a Smart Fit. Mais informações em www.smartfit.com.br.

