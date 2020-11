Smart Protection fecha rodada de € 10 milhões para proteger marcas contra falsificação on-line

A Smart Protection já recebeu um financiamento total de mais de € 20 milhões para combater a pirataria e a falsificação na internet por meio de sua plataforma tecnológica.

Ao comentar sobre o investimento Javier Perea, CEO e cofundador da Smart Protection, disse: "Com este investimento, vamos acelerar nossa expansão internacional e ampliar nossas soluções tecnológicas para proteger as marcas contra danos à reputação e perda de lucros que as falsificações on-line causam."

Mesmo em tempos de COVID-19, a expansão espanhola experimentou um rápido crescimento em 2020, o que se reflete na duplicação de seu faturamento em comparação com os resultados de 2019. A Smart Protection atualmente trabalha com clientes em 25 países, e 76% de sua receita é gerada por empresas de fora da Espanha.

"A pirataria e a falsificação on-line são um problema em escala global", disse Diederik Ingen Housz, sócio-gerente da Knight Capital. "A Smart Protection é uma das poucas empresas no mundo com a tecnologia capaz de resolver esse problema."

A Smart Protection continua a formar uma das melhores equipes de engenharia do mundo, e esta rodada permite que eles continuem adicionando os talentos mais brilhantes. Isso, por sua vez, impulsionará o desenvolvimento de sua plataforma tecnológica com o mais alto nível de experiência e os últimos avanços em inteligência artificial.

Mark Kavelaars, sócio-diretor da Swanlaab Venture Factory afirma que "Procuramos empresas sólidas formadas por equipes capazes de se tornarem líderes globais em sua categoria, competindo com a melhor tecnologia e com produtos que gerem um impacto positivo de longo prazo na sociedade.. A Smart Protections cumpre esse objetivo e acreditamos que será a referência para a sua categoria."

