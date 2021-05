SmartBug est prêt à être lancé

CATANE, Italie, 10 mai 2021 /PRNewswire/ -- SmartBug est une start-up italienne qui s'apprête à lancer son écosystème domotique sur Kickstarter. SmartBug est un système de maison intelligente avec lequel les utilisateurs peuvent automatiser leur maison. Une véritable révolution dans le domaine de la maison intelligente et de la domotique : une alternative disruptive sur le marché qui allie technologie collaborative et services personnalisés dans un dispositif élégant et fluide. Dépourvu de hub, il offre un ensemble de plugins (modules d'extension) aux possibilités d'utilisation illimitées.

Un interrupteur mural tactile et gestuel, conçu pour tous ceux qui souhaitent conserver un design minimaliste et discret sans renoncer à la technologie. Tout comme dans la théorie des « essaims intelligents », les SmartBugs installés autour de la maison - tout en remplaçant les anciens interrupteurs muraux - peuvent collaborer entre eux grâce à une solution qui intègre le WiFi, le Bluetooth et l'IR en fonction d'un système décentralisé qui partage une stratégie de pair à pair, au-delà de la technologie en nuage moderne. Le réseau maillé permet d'établir un lien entre les différents SmartBugs, créant un réseau qui ne nécessite aucun répéteur de signal. C'est grâce à la Led IR embarquée que les récepteurs traduisent les impulsions lumineuses en commandes pour permettre à l'appareil d'allumer le climatiseur ou de changer de chaîne à la télévision. Avec SmartBug, l'utilisateur peut contrôler la technologie la plus traditionnelle grâce à une application intelligente qui peut être téléchargée sur le smartphone où il stocke tous les codes, ajoutant des potentiels infinis. Tandis qu'un capteur de température et d'humidité permet de contrôler chaque environnement et le système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC). Il peut également s'interfacer avec les stations météorologiques sur le Web et préparer les besoins du ménage.

Avec un microphone numérique de haute qualité et un buzzer (bipeur), chaque SmartBug peut gérer les commandes vocales de toutes les fonctions de la maison intelligente. Tout comme les assistants virtuels d'Amazon, Google et Apple, même en l'absence de ces derniers. La fonction d'écoute peut être activée et désactivée à volonté, ce qui permet de remarquer la présence de personnes, de situations dangereuses (appels à l'aide) ou de bruits suspects (fonction d'alarme).

SmartBug est également un écosystème intelligent de contrôle qui permet d'économiser de l'argent en identifiant et en gérant les charges excessives d'énergie de manière rapide et en évitant de déclencher le disjoncteur. SmartBug peut mesurer et contrôler la consommation d'énergie, par l'intermédiaire du compteur électrique ou de la puissance utilisée par un seul appareil grâce à un tableau de bord de surveillance qui permet de déterminer l'empreinte environnementale et la qualité de vie durable au sein d'une maison.

SmartBug lancera sa campagne Kickstarter d'ici la fin du mois de mai 2021, dans le but d'introduire cet écosystème de maison intelligente sur le marché mondial.

SmartBug est une entreprise qui a été inscrite à la Chambre de commerce italienne (ou bureau du commerce) parmi les startups innovantes. Fondée fin de 2019, SmartBug est une entreprise mondiale sans usine dont l'objectif principal est le développement de nouveaux produits et de nouvelles technologies pour les marchés en hausse. Capable d'une forte innovation, SmartBug veut s'imposer comme la technologie motrice sur le marché de la maison intelligente et dans tous les différents domaines technologiques de l'écosystème domestique. Parmi celles-ci, nous trouvons des technologies mobiles à haute durabilité énergétique, des solutions domotiques efficaces et un grand nombre d'applications qui tournent autour de la création d'environnements intelligents, qui s'adaptent de manière indépendante, proactive et spécifique aux besoins et aux objectifs de l'utilisateur pour l'aider dans sa vie quotidienne.

