Smartee успешно проводит конференцию GS Mandibular Repositioning Conference в Испании

Профессор Ган Шен (Gang Shen), директор шанхайской стоматологической больницы Tai Kang ByBo, вместе с главным представителем своей команды специалистов, доктором Те Вангом (Dr. Te Wang), были приглашены поделиться своим опытом по теме «Ортопедическая терапия Clear S8: фундаментальные механизмы, терапевтические процедуры и клиническая эффективность».

Профессор Шен выделил проблемы, связанные с тяжелыми аномальными окклюзиями со скелетными компонентами, стоящие перед современным ортодонтическим миром. Он подчеркнул, что серьезные расхождения челюстей класса II, часто вызванные разрастанием верхней челюсти и ретрузией нижней челюсти, приводят к прогнатическому профилю лица и неправильному прикусу, характеризующемуся максиллярным перекрытием, вертикальным перекрытием и глубокой кривой Шпее. Одним из важнейших методов лечения этого состояния является прямая репозиция нижней челюсти, что приводит к регионарному адаптивному ремоделированию ВНЧС для поддержки нового положения нижней челюсти и репозиции межбугорковой окклюзии I класса.

После этого профессор Шен и доктор Ванг продемонстрировали практическое применение Smartee S8-SGTB и S8-SGHB на примере клинических случаев. Оба компонента являются структурными компонентами решения S8. Профессор Шен пояснил, что механизмы как S8-SGTB, так и S8-SGHB подразумевают выдвижение нижней челюсти вперед. Клиническая процедура и протокол Clear S8 состоят из двух этапов: Этап I заключается в смещении нижней челюсти вперед и одновременном исправлении неправильно расположенных зубов, включая устранение скученности, ретракцию передних зубов и сглаживание глубокой кривой Шпее. На этапе II особое внимание уделяется детальным стоматологическим коррекциям, таким как формирование бугорково-фиссурного контакта зубов-антагонистов и правильного смыкания передних зубов.

Д-р Ванг в деталях рассказал аудитории о клинических процедурах с использованием S8, включая консультации, сканирование полости рта, представление случаев из практики, обзор 3D-анимации, последующий мониторинг и важные заметки для пациентов. Это помогло врачам-участникам конференции лучше овладеть методами технологии Smartee GS Mandibular Repositioning Technology.

Мероприятие завершилось тем, что д-р Кармен Перес Кабрилья (Carmen Pérez Cabrilla )и д-р Мария дель Пилар Перес Ривера (Maria Del Pilar Pérez Rivera) поделились своим опытом использования технологии Smartee GS. Они продемонстрировали диагностический подход, а также улучшения профиля лица (фото до и после лечения), став источником вдохновения для врачей-участников конференции.

Успешное проведение конференции Smartee GS Mandibular Repositioning Technology Conference в Испании направлено на расширение академического обмена между компанией и стоматологами со всего мира. Это также будет способствовать углубленному изучению новых классификаций, концепций, технологий и устройств для коррекции неправильного прикуса класса II. В будущем Smartee планирует расширять международное сотрудничество для дальнейшего продвижения развития современных ортодонтических методик с использованием незаметных устройств.

О Smartee Denti-Technology:

Компания Smartee, основанная в 2004 году, является ведущим поставщиком прозрачных элайнеров и цифровых ортодонтических решений в Китае. Компания Smartee со штаб-квартирой в Шанхае имеет два научно-исследовательских центра и полностью автоматизированные производственные предприятия. Сотрудничая с более, чем 64 000 врачей из 48 000 медицинских учреждений в более чем 47 странах мира, Smartee может записать на свой счет свыше 1 миллиона идеальных улыбок по всему миру.

С развитием цифровых решений Smartee продолжает расширять свой портфель и уже выпустила более 10 продуктов для выравнивания, предназначенных для решения различных проблем неправильного прикуса у детей, подростков и взрослых. Сотрудничая с профессором Гангом Шеном (Gang Shen) и его командой ортодонтов, Smartee разработала инновационный продукт: Smartee GS, который дает ортодонтам технологию репозиции нижней челюсти для более эффективного лечения пациентов со сложными случаями, включая лицевой прогнатизм, ретрогнатию и смещение нижней челюсти.

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