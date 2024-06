Smartee a organisé une conférence GS sur le repositionnement mandibulaire en Espagne

Le professeur Gang Shen, directeur de l'hôpital dentaire Tai Kang ByBo de Shanghai, et le Dr Te Wang, membre de son équipe, ont été invités à partager leur expertise sur le thème « La thérapie orthopédique claire S8 : mécanismes fondamentaux, procédures thérapeutiques et efficacité clinique ».

Le professeur Shen a mis l'accent sur les défis posés par les malocclusions graves avec des composants squelettiques dans le monde actuel de l'orthodontie. Il a souligné que les graves divergences de la mâchoire de classe II, souvent causées par une croissance excessive du maxillaire et une rétrusion de la mandibule, entraînent un profil facial prognathe et une malocclusion caractérisée par une augmentation de l'overjet, une supraclusion et une profonde courbe de Spee. Le repositionnement de la mandibule vers l'avant est une modalité de traitement cruciale pour cette affection, qui entraîne un remodelage adaptatif régional de l'ATM pour soutenir la nouvelle position de la mandibule et le repositionnement de l'occlusion intercuspidienne de classe I.

Ensuite, le professeur Shen et le docteur Wang ont présenté les applications pratiques de Smartee S8-SGTB et S8-SGHB à travers des cas cliniques. Il s'agit des deux composants structurels de la solution S8. Le professeur Shen a expliqué que les mécanismes de S8-SGTB et S8-SGHB impliquent une avancée mandibulaire. La procédure clinique et le protocole de la S8 claire se déroulent en deux phases : la phase I consiste à déplacer la mandibule vers l'avant et à manipuler simultanément les dents mal positionnées, y compris l'atténuation de l'encombrement, la rétraction des dents frontales et l'aplatissement de la courbe profonde de Spee. La phase II met l'accent sur les ajustements dentaires détaillés, tels que l'élaboration de l'intercuspation du segment buccal et l'interdigitation des dents antérieures.

Le Dr Wang a approfondi les procédures cliniques de la S8 avec le public, en abordant la consultation, le scanner buccal, la présentation du cas, l'examen de l'animation 3D, le suivi de la surveillance et les notes importantes pour les patients. Les médecins participants ont ainsi pu mieux maîtriser les techniques de la technologie de repositionnement mandibulaire Smartee GS.

Pour conclure l'événement, les docteurs Carmen Pérez Cabrilla et Maria Del Pilar Pérez Rivera ont présenté leurs pratiques utilisant le traitement Smartee GS. Elles ont présenté l'approche diagnostique ainsi que les améliorations du profil facial obtenues avant et après pour leurs patients, offrant ainsi une source d'inspiration pour les cliniciens présents.

L'organisation réussie de la conférence sur la technologie de repositionnement mandibulaire Smartee GS en Espagne devrait permettre d'approfondir les échanges académiques entre la marque et les professionnels dentaires internationaux. Elle favorisera également l'étude approfondie des nouvelles classifications, des nouveaux concepts, des nouvelles technologies et des nouveaux dispositifs de correction des malocclusions de classe II. À l'avenir, Smartee prévoit d'étendre la coopération internationale afin de faire progresser le développement de techniques orthodontiques invisibles modernes.

À propos de Smartee Denti-Technology :

Fondé en 2004, Smartee est le principal fournisseur de gouttières transparentes et de solutions orthodontiques numériques en Chine. Basé à Shanghai, Smartee dispose de deux centres de recherche et développement et d'usines de fabrication entièrement automatisées. En servant plus de 64 000 médecins de 48 000 institutions médicales dans plus de 47 pays, Smartee a obtenu plus d'un million de sourires parfaits dans le monde entier.

Grâce aux progrès des solutions numériques, Smartee continue d'élargir son portefeuille et a lancé plus de 10 produits d'alignement répondant à différents problèmes de malocclusion chez les enfants, les adolescents et les adultes. En collaboration avec le professeur Gang Shen et son équipe d'orthodontistes, Smartee a mis au point un produit innovant : Smartee GS, qui fournit aux orthodontistes une technologie de repositionnement de la mandibule pour traiter plus efficacement les patients présentant des indications complexes, notamment le prognathisme facial, le rétrognathisme facial et la déviation mandibulaire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2433903/image_5022954_5274382.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2433904/image_5022954_5274476.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2433905/image_5022954_5274622.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2433906/image_5022954_5274731.jpg