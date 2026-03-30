Smartee bringt „Mandibular Repositioning"-Lösungen in Großbritannien mit spezialisierter klinischer Konferenz in London voran

LONDON, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology veranstaltete am 21. März eine spezielle klinische Konferenz im London Heathrow Marriott Hotel, an der über 50 prominente Zahnärzte teilnahmen. Die Veranstaltung konzentrierte sich auf die Weiterentwicklung der Mandibular Advancement Repositioning Technology (MART) von Smartee, die bei der Behandlung von Klasse-II-Malokklusion eingesetzt wird, und beinhaltete gemeinsame Vorträge von Dr. Jingting Lu (Shanghai Taikang Bybo Dental Group) und Dr. Pratik Sharma, beratender Kieferorthopäde und akademischer Dozent am Royal London Hospital Dental Institute.

Dr. Jingting Lu Smartee Denti-Technology Mandibular Repositioning Conference in London Dr. Pratik Sharma

Neudefinition des Ansatzes zu Gesichtskonvexität

Im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Programms stand die S8-SGTB-Lösung für klare Aligner von Smartee, die speziell für Patienten mit konvexen Gesichtszügen entwickelt wurde. Bei diesen komplexen skelettalen Fällen machen herkömmliche Behandlungen häufig Zahnextraktionen oder eine orthognathe Chirurgie erforderlich. Das S8-SGTB-System bietet eine nicht-invasive, orthopädisch-orthodontische Alternative, die sowohl die Funktion als auch die Gesichtsästhetik verbessern kann.

Ein Schwerpunkt der Veranstaltung war das innovative diagnostische Klassifizierungssystem für Zahnfehlstellungen, das von Prof. Gang Shen (Taikang Bybo Dental) entwickelt wurde. Dieser Rahmen geht über die traditionellen Klassifizierungen hinaus, die hauptsächlich auf der Zahnokklusion beruhen, und legt den Schwerpunkt auf die Gesichtsmorphologie und klassifiziert Zahnfehlstellungen in vier Kategorien: Gesichtskonvexität, Gesichtskonkavität, Unterkieferabweichung und gerades Gesichtsprofil. Es wird systematisch ermittelt, ob schwere Kieferdiskrepanzen auf dento-alveoläre Faktoren, skelettale Ursachen, die Position des Unterkiefers oder eine Kombination davon zurückzuführen sind, um sicherzustellen, dass die Behandlungsstrategien auf die eigentliche Ursache und nicht nur auf die Symptome abzielen.

Übereinstimmung mit britischen klinischen Standards

Dieser auf die Ätiologie ausgerichtete Ansatz fand bei den teilnehmenden britischen Ärzten großen Anklang. Die Teilnehmer hoben hervor, dass das Klassifizierungssystem von Prof. Gang Shen einen äußerst kohärenten Rahmen für die Auswahl von Fällen, die Risikobewertung und die klinische Sicherheit bietet.

Mehrere Teilnehmer merkten an, dass die zugrundeliegenden klinischen Beobachtungen zwar mit ihrer täglichen Praxis übereinstimmten, das Smartee-Rahmenwerk diese Erkenntnisse jedoch erfolgreich in ein strukturiertes, vorhersehbares Diagnoseprotokoll und Behandlungsstrategien für jede Art von Zahnfehlstellung einordnete. Die logische Strenge des Systems stieß auf großes Interesse, und viele Kliniker äußerten den Wunsch, die erweiterten Klassifizierungen von Smartee über die Konvexität des Gesichts hinaus zu erkunden.

Vertiefung der Wurzeln auf dem europäischen Markt

Die Londoner Konferenz unterstreicht das wachsende Engagement von Smartee im britischen Kieferorthopädiesektor. Die regionale Infrastruktur des Unternehmens umfasst nun ein spezielles European Orthodontic Clinical Support Center in Großbritannien, das schnellere Reaktionszeiten, eine lokalisierte Behandlungsplanung und eine engere Zusammenarbeit mit britischen zahnmedizinischen Einrichtungen ermöglicht.

Unterstützt durch vier globale Produktionsstandorte - einschließlich hochmoderner intelligenter Produktionsanlagen in China und Spanien - ist Smartee einzigartig positioniert, um den britischen Markt mit einer Mischung aus globaler Produktionsgröße und lokalem medizinischen Fachwissen zu bedienen.

„Großbritannien ist ein Markt, in dem klinische Strenge auf eine wachsende Nachfrage der Patienten nach ästhetischen, minimalinvasiven Lösungen trifft", sagte Herr Garie Zhou, Direktor für internationale Geschäftsentwicklung bei Smartee. „Das große Engagement, das wir auf dieser Konferenz gesehen haben, bestätigt, dass britische Kieferorthopäden aktiv einen tieferen, evidenzbasierten Dialog über die Behandlung komplexer skelettaler Fälle suchen, anstatt Standard-Produktpräsentationen. Wir sind hier, um diese klinische Entwicklung zu unterstützen."

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