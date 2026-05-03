Smartee präsentiert klinische Innovationen im Bereich der Unterkieferrepositionierung und stärkt seine Präsenz in Europa auf dem EAS-Kongress 2026

BRÜSSEL, 3. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology, ein weltweit führender Innovator im Bereich transparenter Zahnspangen, stellte auf dem 7. Kongress der European Aligner Society (EAS) seine neuesten klinischen Entwicklungen vor und erläuterte seine Strategie zur Lokalisierung in Europa. Der Kongress fand vom 16. bis 18. April im SQUARE – Brussels Convention Centre statt, markierte das 10-jährige Jubiläum der Gesellschaft und brachte unter dem Motto „Aligner Next Generation" über 1.000 Teilnehmer aus 65 Ländern zusammen.

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Die dreitägige Veranstaltung konzentrierte sich auf Fortschritte in der Zahnspangenwissenschaft, klinische Innovationen und digitale Arbeitsabläufe und legte den Schwerpunkt auf die Integration von KI-gestützter Behandlungsplanung, 3D-Druck und patientenspezifischer Biomechanik in die moderne kieferorthopädische Praxis.

Fortschritte bei der Unterkieferrepositionierung und frühzeitigen Intervention

Die wissenschaftlichen Beiträge von Smartee auf dem Kongress umfassten zwei klinische Sitzungen, die sich mit komplexen kieferorthopädischen Herausforderungen befassten, insbesondere mit der Behandlung schwerer Kieferfehlstellungen.

Am 17. April hielt Dr. Te Wang, ein Kernmitglied des kieferorthopädischen Teams von Prof. Gang Shen vom Shanghai TaiKang Dental Hospital, einen Vortrag mit dem Titel „Eine neuartige transparente S8-SGTB-Zahnspange zur Korrektur schwerer Klasse-II-Kieferfehlstellungen mittels Technologie zur Vorverlagerung des Unterkiefers". Der Vortrag beleuchtete, wie das S8-SGTB-Zahnspangensystem von Smartee die Prinzipien der Technologie zur Vorverlagerung des Unterkiefers (MART) anwendet, um komplexe skelettale Klasse-II-Fälle zu behandeln.

Zu Beginn des Kongresses, am 16. April, hielt Dr. Vélez Lagunes eine dreiteilige Sitzung mit dem Titel „Smartee Clear Aligner: Innovative Ansätze zur Frühintervention und Korrektur von Malokklusionen bei Patienten im Wachstum". In ihren Vorträgen untersuchte sie die Integration von Unterkiefer-Vorschiebesystemen in Frühinterventionsstrategien für Patienten im Wachstum und hob hervor, wie die Steuerung des Gesichtswachstums während der Entwicklung dazu beitragen kann, den Bedarf an invasiveren Behandlungen im späteren Verlauf zu verringern. Im Anschluss an ihren Vortrag präsentierte Dr. Thomas Felkai klinische Fälle, die die Anwendung der Unterkiefervorverlagerungstechnologie demonstrierten, sowie praktische Beispiele dafür, wie die kieferorthopädischen Lösungen von Smartee, wie beispielsweise der S11-Gaumenweiter, in Behandlungsprotokolle integriert werden können, um Fälle, die eine Gaumenweitung erfordern, effektiv zu behandeln.

Die Teilnehmer zeigten großes Interesse und engagierten sich aktiv, indem sie detaillierte Fragen zur Biomechanik der Unterkiefervorverlagerung und zur praktischen Integration der Smartee S11-Gaumenweiter stellten. Viele Zahnärzte bekundeten echtes Interesse daran, die Technologie von Smartee in ihren eigenen Praxen einzusetzen.

Ausbau der europäischen Infrastruktur und lokalisierter Support

Europa gilt weltweit als einer der größten und am schnellsten wachsenden Märkte für transparente Zahnspangen. Smartee baut seine regionale Infrastruktur weiter aus, um lokale Zahnärzte besser bedienen zu können. 2024 errichtete das Unternehmen eine Produktionsstätte in Madrid, Spanien, die als strategischer Knotenpunkt für die lokalisierte Produktion und Lieferung in ganz Europa dient.

Im Oktober 2025 erweiterte Smartee seine Präsenz weiter durch die Gründung seiner britischen Tochtergesellschaft und des European Orthodontic Clinical Support Center in Stoke-on-Trent. Dieses Zentrum bietet Behandlungsplanungsdienste, Fallanalysen und technischen Support gemäß den europäischen klinischen Standards.

Um sicherzustellen, dass die Fortbildung relevant und lokal verankert bleibt, arbeitet Smartee weiterhin eng mit regionalen Meinungsführern und Ausbildern zusammen, um Schulungsprogramme zu entwickeln, die auf die spezifischen klinischen Bedürfnisse europäischer Kieferorthopäden zugeschnitten sind.

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