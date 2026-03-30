Smartee présente ses solutions de « repositionnement mandibulaire » au Royaume-Uni à l'occasion d'une conférence clinique spécialisée à Londres

LONDRES, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology a organisé une conférence clinique spécialisée à l'hôtel Marriott Heathrow de Londres le 21 mars, réunissant plus de 50 professionnels dentaires éminents. L'événement s'est concentré sur la présentation de la technologie MART (Mandibular Advancement Repositioning Technology) de Smartee appliquée dans le traitement de la malocclusion de catégorie II, avec des interventions collaboratives de la Dre Jingting Lu (Shanghai Taikang Bybo Dental Group) et du Dr Pratik Sharma, orthodontiste consultant et chargé de cours au Royal London Hospital Dental Institute.

Dr. Jingting Lu Smartee Denti-Technology Mandibular Repositioning Conference in London Dr. Pratik Sharma

Redéfinir l'approche de la convexité faciale

Le programme scientifique a porté sur la solution d'aligneur transparent S8-SGTB de Smartee, conçue spécifiquement pour les patients présentant une convexité faciale. Pour ces cas de squelettes complexes, les traitements conventionnels nécessitent souvent une extraction dentaire ou une chirurgie orthognathique. Le système S8-SGTB offre une alternative orthopédique et orthodontique non invasive, conçue pour améliorer à la fois la fonction et l'esthétique du visage.

L'un des moments forts de l'événement a été le système innovant de classification diagnostique de la malocclusion mis au point par le professeur Gang Shen (Taikang Bybo Dental). Au-delà des classifications traditionnelles basées principalement sur l'occlusion dentaire, ce cadre de travail donne la priorité à la morphologie faciale et classe les malocclusions en quatre catégories : convexité faciale, concavité faciale, déviation mandibulaire et profil facial droit. Il identifie systématiquement si les disparités très prononcées de la mâchoire sont dues à des facteurs dento-alvéolaires, à l'os du squelette, au positionnement mandibulaire ou à une combinaison de ces facteurs, ce qui garantit que les stratégies de traitement ciblent la cause première plutôt que les seuls symptômes.

Conformité avec les normes cliniques britanniques

Cette approche axée sur l'étiologie a trouvé un écho favorable auprès des cliniciens britanniques présents. Les participants ont souligné que le système de classification du professeur Gang Shen fournit un cadre très cohérent pour la sélection des cas, l'évaluation des risques et la sécurité clinique.

Plusieurs participants ont noté que si les observations cliniques sous-jacentes correspondaient à leur pratique quotidienne, le cadre de Smartee organisait avec succès ces informations en un protocole de diagnostic structuré et prévisible et des stratégies de traitement pour chaque type de malocclusion. La rigueur logique du système a suscité un vif intérêt, de nombreux cliniciens exprimant le souhait d'explorer les classifications élargies de Smartee au-delà de la convexité faciale.

Renforcer l'ancrage sur le marché européen

La conférence de Londres souligne l'engagement croissant de Smartee dans le secteur de l'orthodontie au Royaume-Uni. L'infrastructure régionale de la société comprend désormais un centre de support clinique européen dédié à l'orthodontie situé au Royaume-Uni, permettant des temps de réponse plus rapides, une planification locale des traitements et une collaboration plus étroite avec les institutions dentaires britanniques.

S'appuyant sur quatre bases de production mondiales, dont des installations de fabrication intelligente de pointe en Chine et en Espagne, Smartee a toutes les cartes en main pour servir le marché britannique en combinant une échelle de fabrication mondiale et une expertise médicale locale.

« Le Royaume-Uni est un marché où la rigueur clinique rencontre une demande croissante des patients pour des solutions esthétiques et peu invasives », déclare M. Garie Zhou, directeur du développement commercial international chez Smartee. « Le niveau élevé d'engagement que nous avons constaté lors de cette conférence confirme que les orthodontistes britanniques recherchent activement des dialogues plus approfondis, fondés sur des preuves, sur la gestion des cas squelettiques complexes, plutôt que des présentations de produits standard. Nous sommes là pour soutenir ce renforcement clinique. »

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