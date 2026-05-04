Smartee refuerza su presencia europea en el Congreso EAS 2026

- Smartee presenta innovaciones clínicas en el reposicionamiento mandibular y refuerza su presencia europea en el Congreso EAS 2026

BRUSELAS, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology, empresa innovadora a nivel mundial en soluciones de alineadores transparentes, presentó sus últimos avances clínicos y detalló su estrategia de localización europea en el 7º Congreso de la Sociedad Europea de Alineadores (EAS). Celebrado del 16 al 18 de abril en el SQUARE – Centro de Convenciones de Bruselas, el congreso conmemoró el décimo aniversario de la sociedad y reunió a más de 1.000 participantes de 65 países bajo el lema "Alineadores de próxima generación".

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El evento de tres días se centró en los avances en la ciencia de los alineadores, la innovación clínica y los flujos de trabajo digitales, haciendo hincapié en la integración de la planificación del tratamiento basada en IA, la impresión 3D y la biomecánica específica del paciente en la práctica ortodóncica moderna.

Avances en el reposicionamiento mandibular y la intervención temprana

Las contribuciones científicas de Smartee en el congreso incluyeron dos sesiones clínicas centradas en abordar desafíos ortodóncicos complejos, especialmente el manejo de discrepancias mandibulares severas.

El 17 de abril, el doctor Te Wang, miembro clave del equipo de ortodoncia del profesor Gang Shen del Hospital Dental Shanghai TaiKang, impartió una conferencia titulada "Un novedoso sistema transparente S8-SGTB para corregir la discrepancia severa de mandíbula de Clase II mediante la tecnología de reposicionamiento y avance mandibular". La presentación exploró cómo el sistema de alineadores S8-SGTB de Smartee aplica los principios de la tecnología de reposicionamiento y avance mandibular (MART) para tratar casos complejos de Clase II esquelética.

Al inicio del congreso, el 16 de abril, la doctora Vélez Lagunes presentó una sesión de tres partes titulada "Smartee Clear Aligner: Enfoques innovadores para interceptar y corregir la maloclusión en pacientes en crecimiento". Sus ponencias analizaron la integración de los sistemas de avance mandibular con estrategias de intervención temprana para pacientes en crecimiento, destacando cómo guiar el crecimiento facial durante el desarrollo puede ayudar a reducir la necesidad de tratamientos más invasivos posteriormente. Tras su presentación, el doctor Thomas Felkai presentó casos clínicos que demostraban la aplicación de la tecnología de avance mandibular, junto con ejemplos prácticos de cómo las soluciones de ortodoncia de Smartee, como el expansor de arco S11, pueden integrarse en los protocolos de tratamiento para gestionar eficazmente los casos que requieren expansión de arco.

Los asistentes mostraron gran curiosidad y participación activa, formulando preguntas detalladas sobre la biomecánica del avance mandibular y la integración práctica de los expansores de arco Smartee S11. Muchos clínicos expresaron un interés genuino en adoptar la tecnología de Smartee para sus propias consultas.

Ampliación de la infraestructura europea y apoyo local

Europa es ampliamente reconocida como uno de los mercados de alineadores transparentes más grandes y de mayor crecimiento a nivel mundial. Smartee continúa desarrollando su infraestructura regional para brindar un mejor servicio a los profesionales clínicos locales. En 2024, la compañía estableció una planta de fabricación en Madrid, España, que funciona como un centro estratégico para la producción y distribución local en toda Europa.

En octubre de 2025, Smartee amplió aún más su presencia con la creación de su filial en el Reino Unido y su Centro Europeo de Soporte Clínico de Ortodoncia en Stoke-on-Trent. Este centro ofrece servicios de planificación de tratamientos, análisis de casos y asistencia técnica, en consonancia con los estándares clínicos europeos.

Para garantizar que la formación siga siendo relevante y esté arraigada en el contexto local, Smartee continúa trabajando estrechamente con líderes de opinión y educadores clave de la región para desarrollar programas de formación adaptados a las necesidades clínicas específicas de los ortodoncistas europeos.