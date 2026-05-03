Smartee présente ses innovations cliniques en repositionnement mandibulaire et renforce sa présence européenne au congrès EAS 2026

BRUXELLES, 3 mai 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology, un innovateur mondial dans les solutions d'aligneurs transparents, présente ses derniers développements cliniques et a détaillé sa stratégie de localisation européenne lors du 7e congrès de l'European Aligner Society (EAS). Organisé du 16 au 18 avril au SQUARE - Brussels Convention Centre, le congrès a marqué le 10e anniversaire de l'association et a réuni plus de 1 000 participants de 65 pays autour du thème « La prochaine génération d'aligneurs ».

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L'événement de trois jours s'est concentré sur les avancées dans la science des aligneurs, l'innovation clinique et les flux de travail numériques, en mettant l'accent sur l'intégration de la planification du traitement pilotée par l'IA, de l'impression 3D et de la biomécanique spécifique au patient dans la pratique orthodontique moderne.

Faire progresser le repositionnement mandibulaire et l'intervention précoce

Les contributions scientifiques de Smartee au congrès comprenaient deux sessions cliniques axées sur la résolution de défis orthodontiques complexes, en particulier la gestion des malformations sévères de la mâchoire.

Le 17 avril, le Dr Te Wang, membre de l'équipe d'orthodontie du professeur Gang Shen de l'hôpital dentaire TaiKang de Shanghai, a donné une conférence intitulée « Une nouvelle prothèse transparente S8-SGTB corrigeant une grave malformation de la mâchoire de classe II par une technologie de repositionnement de l'avancement de la mandibule ». La présentation a exploré comment le système d'alignement S8-SGTB de Smartee applique les principes de la technologie d'avancement et de repositionnement de la mandibule (MART) pour gérer les cas squelettiques complexes de classe II.

Plus tôt dans le congrès, le 16 avril, le Dr Vélez Lagunes a présenté une session en trois parties intitulée « Aligneur transparent de Smartee : des approches innovantes pour intercepter et corriger la malocclusion chez les patients en croissance ». Ses conférences ont porté sur l'intégration des systèmes d'avancement mandibulaire dans les stratégies d'intervention précoce pour les patients en pleine croissance, en soulignant comment le fait de guider la croissance faciale pendant le développement peut contribuer à réduire la nécessité de traitements plus invasifs par la suite. Après son exposé, le Dr Thomas Felkai a présenté des cas cliniques démontrant l'application de la technologie d'avancement mandibulaire, ainsi que des exemples pratiques de la façon dont les solutions orthodontiques de Smartee, telles que l'extenseur d'arcade S11, peuvent être intégrées dans les protocoles de traitement pour gérer efficacement les cas nécessitant une expansion de l'arcade.

Les participants ont fait preuve d'une grande curiosité et d'une approche active, posant des questions détaillées sur la biomécanique de l'avancement mandibulaire et l'intégration pratique des extenseurs d'arcade Smartee S11. De nombreux cliniciens ont exprimé un réel intérêt pour l'adoption de la technologie de Smartee dans leur propre pratique.

Extension de l'infrastructure européenne et de l'assistance locale

L'Europe est largement reconnue comme l'un des marchés les plus importants et à la croissance la plus rapide pour les aligneurs transparents au niveau mondial. Smartee continue de développer son infrastructure régionale afin de mieux servir les cliniciens locaux. En 2024, l'entreprise a établi une usine de fabrication à Madrid, en Espagne, qui sert de centre stratégique pour la production locale et la livraison dans toute l'Europe.

En octobre 2025, Smartee a encore renforcé sa présence en établissant sa filiale britannique et son centre européen de soutien clinique en orthodontie à Stoke-on-Trent. Ce centre fournit des services de planification de traitement, d'analyse de cas et de soutien technique alignés sur les normes cliniques européennes.

Pour s'assurer que la formation reste pertinente et ancrée localement, Smartee continue de travailler en étroite collaboration avec les principaux leaders d'opinion et éducateurs régionaux afin de développer des programmes de formation adaptés aux besoins cliniques spécifiques des orthodontistes européens.

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