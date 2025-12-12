Smartee renforce son engagement clinique dans la région DACH avec le premier GS Summit à Cologne et sa présence au congrès de la TPAO

COLOGNE, Allemagne, 12 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology a organisé son premier sommet clinique axé sur la technologie GS à Cologne le 27 novembre, approfondissant ainsi sa collaboration avec les orthodontistes de la région DACH. Bien que Smartee soit présent en Allemagne depuis plus de deux ans par l'intermédiaire de sa filiale locale, la réunion de Cologne marque le premier événement européen de l'entreprise consacré spécifiquement à la technologie de repositionnement mandibulaire GS. Le lendemain, Smartee a participé au congrès de la TPAO, où le professeur Gang Shen, scientifique en chef, a donné une conférence plénière invitée sur la technologie GS, soulignant l'intérêt académique et clinique croissant pour les innovations de Smartee en matière d'orthodontie fonctionnelle.

Prof. Gang Shen delivered an invited keynote lecture at the TPAO Congress Dr. Werner Schupp (left) and Mr. Matthias Peper (right) are presenting clear aligner clinical experience

Sommet de Cologne : Un échange pratique, dirigé par des cliniciens, sur la technologie GS

Le premier Smartee DACH GS Summit a rassemblé des orthodontistes d'Allemagne et de pays voisins pour une journée entière de discussions ciblées sur le thème « Redefining Adult Mandibular Repositioning with Aligner Therapy » (Redéfinir le repositionnement mandibulaire de l'adulte avec le traitement par gouttières).

Parmi les moments clés, citons :

Professeur Gang Shen, scientifique en chef pour la technologie GS chez Smartee, et orthodontiste en chef chez Taikang Bybo Dental, présente deux sessions approfondies sur les mécanismes biologiques qui sous-tendent la technologie de repositionnement de l'avancée mandibulaire (MART) et les protocoles de gestion clinique pour le système S8-SGTB.

scientifique en chef pour la technologie GS chez Smartee, et orthodontiste en chef chez Taikang Bybo Dental, présente deux sessions approfondies sur les mécanismes biologiques qui sous-tendent la technologie de repositionnement de l'avancée mandibulaire (MART) et les protocoles de gestion clinique pour le système S8-SGTB. M. Matthias Peper, président du congrès de la TPAO , partage ses premières expériences cliniques avec le système de repositionnement mandibulaire GS de Smartee, y compris la sélection des cas, les flux de travail de planification et les premiers résultats du traitement.

président du congrès de la TPAO partage ses premières expériences cliniques avec le système de repositionnement mandibulaire GS de Smartee, y compris la sélection des cas, les flux de travail de planification et les premiers résultats du traitement. Le Dr Werner Schupp, rédacteur en chef du Journal of Aligner Orthodontics, montre comment l'intégration de données individualisées sur les mouvements de la mâchoire dans la planification numérique peut améliorer la prévisibilité fonctionnelle dès le début du traitement.

Le sommet s'est conclu par l'examen par le professeur Shen de cas complexes de GS chez l'adulte, suivi de la remise du certificat de cours GS Smartee aux cliniciens participants.

Congrès de la TPAO : Élever le dialogue sur l'orthodontie fonctionnelle

Lors du 4e congrès de la TPAO (28-29 novembre), Smartee a rencontré plus de 1 300 orthodontistes et techniciens dentaires dans le cadre de l'une des plateformes les plus influentes d'Europe pour la planification des traitements à base d'aligneurs et l'apprentissage interdisciplinaire.

Le stand de Smartee présentait la gamme complète d'aligneurs transparents pour enfants et adultes de la société, y compris les cinq séries de produits et le nouvel emballage arborant un design Iron Man sous licence Disney, qui a attiré l'attention des participants.

Ajoutant une profondeur scientifique à la présence de Smartee, le professeur Gang Shen a donné une conférence intitulée : « Mandibular Repositioning Therapy GS : Fundamental Mechanisms, Therapeutic Procedures, and Clinical Efficacy » (Thérapie de repositionnement mandibulaire GS : Mécanismes fondamentaux, procédures thérapeutiques et efficacité clinique).

Il a expliqué pourquoi la thérapie GS offre une solution prévisible et biologiquement fondée pour le repositionnement de la mandibule chez l'adulte, ce qui renforce sa pertinence dans l'ensemble de la communauté orthodontique européenne.

Renforcer la présence à long terme sur le marché européen

Le GS Summit de Cologne et la participation à la TPAO reflètent l'engagement continu de Smartee dans le paysage orthodontique européen. Plutôt qu'une entrée sur le marché, ces événements témoignent du renforcement de la présence de longue date de l'entreprise et de l'intérêt croissant pour l'orthodontie fonctionnelle fondée sur la technologie GS.

Grâce à un investissement soutenu dans l'innovation numérique, la formation des cliniciens et les échanges universitaires internationaux, Smartee est en mesure d'étendre l'influence clinique de la technologie GS en Europe et au-delà.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2843508/Prof_Gang_Shen_delivered_invited_keynote_lecture_TPAO_Congress.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2843509/Dr_Werner_Schupp__left__Mr_Matthias_Peper__right__presenting_clear.jpg