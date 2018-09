Smartfon wykorzystujący sztuczną inteligencję Vivo V11 debiutuje na światowych rynkach z obietnicą idealnych ujęć i wciągającego projektu

SHENZHEN, Chiny, 5 września 2018 r. /PRNewswire/ -- Firma Vivo zaprezentowała dziś zupełnie nowy model Vivo V11, który podbój międzynarodowych rynków rozpocznie od Tajlandii i Indii. Nowy model wykorzystujący sztuczną inteligencję (SI) jest kontynuacją popularnej serii V. Smartfon wyposażono w aparat SI, który pomaga użytkownikom w uchwytywaniu najlepszych momentów na zdjęciach w każdym scenariuszu, a ponadto usługi SI umożliwiają wprowadzenie prostszego i inteligentniejszego stylu życia. Model V11 firmy Vivo wykorzystuje przełomowe rozwiązania wzornicze, w tym nowy wyświetlacz Halo FullView™ z kolorami łączonymi Starry Night i Nebula uchwyconymi w nowej, zakrzywionej obudowie 3D zapewniającej płynne i wciągające wrażenia użytkownikom. Model V11 jest pierwszym z serii urządzeń V, które wyposażono w technologię skanowania odcisków palca na wyświetlaczu, co potwierdza przywódczą rolę firmy Vivo w zakresie technologii w bezpieczeństwie biometrycznym. A przy tym model charakteryzuje się eleganckim i stylowym wzornictwem.

– Innowacje z myślą o klientach są naszym priorytetem. Z radością prezentujemy model V11 wykorzystujący sztuczną inteligencję w służbie bardziej intuicyjnego i personalnego doświadczenia z urządzeniami – skomentował Alex Feng, starszy wiceprezes firmy Vivo. – Mając to na uwadze, ułatwiliśmy robienie idealnych ujęć za pomocą aparatu ze sztuczną inteligencją, dodaliśmy lepsze usługi sztucznej inteligencji i po raz pierwszy wprowadziliśmy do serii V wiodącą w branży technologię skanowania odcisków palca na wyświetlaczu. Będziemy dążyć do zapewnienia wyznaczających trendy innowacji i najlepszego doświadczenia jeszcze większemu gronu konsumentów na całym świecie – dodał wiceprezes.

Aparat z SI w modelu V11 pozwala na robienie idealnych zdjęć z łatwością

Model V11 jest kontynuacją dążeń firmy Vivo do uzyskania idealnych ujęć. Po sukcesie modelu V9 wcześniej w tym roku firma Vivo zintensyfikowała rozwój SI w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów w zakresie potężniejszych funkcji fotografii, które dostosowują się do dowolnego scenariusza.

Smartfon V11 wyposażono w podwójny, tylny aparat 12 MP + 5 PM z dużą aperturą f/1.8 i 1,28 μm pikseli, a także przedni aparat 25 MP. Tylna kamera 12 MP wyposażona jest w czujniki Dual Pixel, które posiadają aż 24 miliony światłoczułych elementów zapewniających większą wrażliwość na światło oraz technologię automatycznego wyostrzania Dual-Pixel w standardzie aparatów DSLR, która umożliwia złapanie ostrości w zaledwie 0,03 sekundy.

Robienie idealnych zdjęć nigdy nie było prostsze. Wprowadzenie przełomowych funkcji wyeliminowało wiele z typowych wyzwań w fotografii i natychmiast daje amatorom możliwości niemal równe profesjonalnej fotografii. Wykorzystująca sztuczną inteligencję funkcja światła w tle HDR w modelu V11, jak i funkcja małego oświetlenia wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji do uchwycenia wielu klatek, co daje więcej szczegółów. Klatki są następnie łączone, a efektem końcowym są zdjęcia z idealną ekspozycją nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, na przykład przy zachodzie słońca. Na liście funkcji fotograficznych ze sztuczną inteligencją znalazło się także rozpoznawanie scen z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, co pozwala na identyfikację różnych obiektów, elementów i scen. Funkcja ta wprowadza specjalnie dostosowane ulepszenia, dzięki którym zdjęcia są bardzo żywe.

Aby umożliwić robienie idealnych zdjęć selfie w dowolnym miejscu i czasie, model V11 wyposażono w technologię kształtu twarzy ze sztuczną inteligencją. Algorytm modelowania twarzy SI nakłada zindywidualizowane filtry na rysy twarzy, co tworzy naturalne i piękne zdjęcia. Ulepszona funkcja oświetlenia przy zdjęciach selfie z wykorzystaniem SI daje dostęp do większej liczby efektów oświetlenia przy zastosowaniu algorytmów SI, które wykorzystują zrozumienie rysów twarzy przy wystawieniu na oświetlenie. Ponadto funkcja portretowa z SI ułatwia kadrowanie portretów przy pomocy sztucznej inteligencji. Funkcja podpowiada użytkownikom, w jakiej pozycji trzymać telefon, co prowadzi do uzyskania idealnie wykadrowanych portretów.

Lepsza obsługa, większa wydajność

Poza zdjęciami model V11 wdraża sztuczną inteligencję w innych zastosowaniach, w tym w asystencie sztucznej inteligencji firmy Vivo czyli Jovi w funkcjach Jovi Smart Scene, Google Lens i asystent Google. Funkcja Jovi Smart Scene ułatwia życie na co dzień przez rozpoznawanie scenariuszy użytkownika i odpowiednie dostosowanie działania, w tym sprawdzanie pogody i zapewnianie informacji w czasie rzeczywistym. Asystent Google pomaga w codziennych sytuacjach, w tym nawigacji map, zakupach online, aranżowaniu transportu, muzyce, wideo, a nawet w mediach społecznościowych. Natomiast Google Lens, funkcja wykorzystująca zaawansowane algorytmy głębokiego uczenia się pozwala użytkownikom na wyszukiwanie tego, na co patrzą.

W obsłudze tak oszałamiających funkcji sztucznej inteligencji model V11 wspiera procesor Qualcomm Snapdragon 660AIE z 6 GB RAM i 128 ROM, który gwarantuje bardzo płynną obsługę. Najnowszy system operacyjny Funtouch OS 4.5 na bazie Android 8.1 i silnik sztucznej inteligencji Jovi firmy Vivo także współpracują w przydziale mocy obliczeniowej i zasobów pamięci w obsłudze wielu złożonych operacji.

Futurystyczny, kompleksowy projekt z technologią skanowania odcisków palca na ekranie jako pierwszy w serii V

Model V11 obsługuje wymiar 19.5:9, a także wyświetlacz o rozmiarze 6,41 cala Super AMOLED Halo FullView™ ze stosunkiem ekranu do obudowy na poziomie 91,27%. Ultra cienkie fragmenty obudowy o szerokości 1,76 mm w połączeniu z zakrzywioną obudową 3D dają efekt wtapiania się brzegów obudowy w ekran, co tworzy wciągający efekt i pozwala na wpasowanie telefonu idealnie w dłoń.

Model V11 to pierwszy model w serii V, który wyposażono w technologię skanowania odcisków palca na ekranie, co eliminuje konieczność umieszczania widocznego czytnika palca zakłócającego opływowość obudowy. Technologia ta zadebiutowała wcześniej w tym roku na targach CES i doprowadziła do zwiększenia powierzchni ekranu bez poświęcania opcji bezpieczeństwa. Włączenie przełomowej technologii do modelu V11 jest potwierdzeniem wysiłków firmy Vivo w zakresie uporania się z problemami konsumentów.

Dokładność funkcji Face Access została ulepszona przez wykorzystanie światła podczerwonego, co pozwala na dokładne skanowanie 1024 punktów na twarzy, co umożliwia natychmiastowe odblokowywanie telefonu nawet w ciemności.

Firma Vivo opracowała dwa stylowe połączenia kolorów czerpiące inspirację z ekscytujących tajemnic wszechświata: Starry Night i Nebula. Połączenie czerni i błękitu w kolorze Starry Night oraz zachwycające niebieskie i fioletowe barwy koloru Nebula przywodzą na myśl lśniące gwiazdy w odległych galaktykach, co podkreśla futurystyczny zamysł modelu V11.

Dostępność

Model V11 dostępny będzie na wielu międzynarodowych rynkach. Cena i dostępność koloru może różnić się między regionami.

Zdjęcia modelu V11 w wysokiej rozdzielczości dostępne są tutaj: https://edelmanftp.boxcn.net/v/V11

O Vivo

Vivo to wiodąca, międzynarodowa firma technologiczna dążąca do opracowywania popularnych, inteligentnych innowacji mobilnych i usług. Firma Vivo pracuje nad utworzeniem żywego ekosystemu internetu mobilnego, a obecnie jest w posiadaniu i obsługuje dużą sieć projektów badawczych. Firma ma centra badawcze w USA (San Diego) i w Chinach (Dongguan, Shenzhen, Nanjing, Pekin i Hangzhou). Centra skupiają swoje działania na opracowywaniu przełomowych technologii konsumenckich, w tym 5G, sztucznej inteligencji, fotografii mobilnej i wzornictwa smartfonów nowej generacji.

Pod koniec roku 2017 firma Vivo miała ponad dwieście milionów użytkowników, którzy korzystają z jej produktów i usług mobilnych na całym świecie. Vivo działa na 18 rynkach i ma sklepy detaliczne w ponad 1000 miast na świecie.

Dodatkowe informacje:



Joyce Cheng - Edelman dla Vivo



Joyce.Cheng@edelman.com