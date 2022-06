SMARTFREN ET MOBILEUM SIGNENT UN ACCORD PLURIANNUEL POUR AMÉLIORER L'EXPÉRIENCE CLIENT ET LE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS PERSONNALISÉS

L'analyse approfondie du réseau et l'apprentissage automatique appliqué fournissent des renseignements liés au réseau pour améliorer l'expérience client

CUPERTINO, Californie, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), fournisseur mondial de premier plan de solutions d'analyse pour les services d'itinérance et de réseau, la sécurité, la gestion des risques, les tests et la surveillance, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat pluriannuel avec PT Smartfren Telecom Tbk (« Smartfren »), un opérateur mobile progressiste de premier plan en Indonésie. Le nouveau contrat prévoit la mise à disposition des connaissances numériques et des analyses de réseau de Mobileum qui permettront à Smartfren de renforcer et d'améliorer l'expérience client et le développement de produits personnalisés, ainsi que d'améliorer la qualité de service et les performances pour ses 33 millions d'abonnés en Indonésie.

Smartfren s'appuiera sur le logiciel Deep Network Analytics (DNA) de Niometrics, récemment acquis par Mobileum, pour tirer des enseignements des volumes de données utilisateur traversant son réseau. En s'intégrant au réseau central de données existant de Smarfren et à son entrepôt de données, la solution identifie les attributs de données multidimensionnels, découvrant comment le réseau répond à des demandes d'utilisation spécifiques, fournissant à Smartfren des tendances sur l'expérience des applications et la performance globale des appareils sur le réseau.

Pour répondre à la demande croissante de streaming vidéo en Indonésie, Smartfren utilisera également la solution Video Streaming Analytics (VSA) de Mobileum pour offrir à ses clients des expériences vidéo en ligne de haute qualité. VSA utilise des algorithmes d'apprentissage automatique avancés pour déterminer les performances et les paramètres d'expérience, tels qu'une mauvaise résolution ou des temps de mise en mémoire tampon élevés, et donne à Smartfren la capacité de quantifier, d'évaluer et d'améliorer la qualité des flux vidéo diffusés sur son réseau.

Ce partenariat réaffirme l'engagement de Smartfren, premier fournisseur de télécommunications en Indonésie, à investir en permanence dans les technologies émergentes et à offrir une qualité de service exceptionnelle à ses clients.

Commentant le partenariat entre Smartfren et Mobileum, Sandeep Mishra, PDG de Sinarmas Cognitive and Big Data, a déclaré : « Smartfren est enthousiaste à l'idée de tirer parti de l'analyse approfondie du réseau de Mobileum pour améliorer les offres de produits et l'expérience de nos clients. Les informations fournies par la solution nous aideront à améliorer à la fois les performances et l'expérience sur tous les segments de clientèle. »

Sam Lau, vice-président principal des ventes mondiales, de l'analyse et de l'engagement de Mobileum, a déclaré : « Nous sommes heureux de collaborer avec Smartfren dans sa quête d'excellence pour les réseaux numériques complexes. En tant que premier opérateur mobile progressif en Indonésie, la société donne à Mobileum le privilège d'étendre sa technologie d'analyse de réseau à un territoire d'une évolutivité révolutionnaire. Nous sommes convaincus que nos solutions d'analyse seront utiles à Smartfren dans sa quête d'excellence en matière de services. »

À propos de Smartfren

PT Smartfren Telecom Tbk (IDX: FREN) est l'un des fournisseurs de services de télécommunications en Indonésie. En 2015, Smartfren a innové en lançant le premier service 4G LTE Advanced commercial en Indonésie, et début 2016, Smartfren a de nouveau marqué l'histoire en tant que société de télécommunications en Indonésie qui fournit des services de Voice over LTE (VoLTE) de manière commerciale. En 2017, Smartfren a confirmé sa position de fournisseur de services d'opérateur de télécommunications leader dans la fourniture de services de télécommunications basés sur la 4G et a fait de Smartfren le seul opérateur opérant sur un réseau entièrement 4G. En 2019, Smartfren a mené avec succès un essai 5G qui a été réalisé à Jakarta et cette année, Smartfren est devenu le premier opérateur en Indonésie à présenter l'innovation eSIM. Avec l'innovation eSIM, Smartfren donne à ses clients l'avantage d'accéder au réseau Smartfren à leurs appareils de communication sans utiliser de carte SIM physique. eSIM stocke les numéros de téléphone, les forfaits d'abonnement, les configurations de réseau qui permettent à votre appareil de se connecter à Smartfren. Aujourd'hui, avec une large zone de couverture réseau, grâce à environ 42 000 BTS 4G répartis dans 220 villes d'Indonésie, Smartfren a été sollicité pour devenir le partenaire télécom officiel de marques mondiales de smartphones bien connues, telles que Samsung. En ce qui concerne les forfaits de services Internet, Smartfren s'impose actuellement comme un opérateur de télécommunications qui propose une variété de forfaits de démarrage et de services Internet. Smartfren propose une carte de démarrage et les forfaits internet Smartfren GOKIL MAX, illimité, Quota Nonstop et 1ON+. En plus d'offrir une variété de produits et de services de données et d'appels, Smartfren fournit également des solutions d'entreprise, pour les institutions et les sociétés en Indonésie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.smartfren.com

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et l'intelligence client. Plus de 1 000 clients font confiance à sa plate-forme d'intelligence active, qui fournit des solutions d'analyse avancées, permettant aux clients de connecter un réseau approfondi et une intelligence opérationnelle à des actions en temps réel qui augmentent les revenus, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Mobileum, dont le siège social est situé dans la Silicon Valley, possède des bureaux en Australie, aux Émirats arabes unis, en Allemagne, en Grèce, en Inde, en Indonésie, au Portugal, à Singapour et au Royaume-Uni.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.mobileum.com/ et suivez @MobileumInc sur Twitter

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpg

SOURCE Mobileum