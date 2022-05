SMARTKAS ASSINA MOU NO BRASIL PARA CONSTRUIR E OPERAR ESTUFAS INTELIGENTES VISANDO ERRADICAR PROBLEMAS ALIMENTARES GLOBAIS

Com base em sua missão de oferecer segurança alimentar como serviço, a parceria entre a SMARTKAS e o município de São João del-Rei em Minas Gerais conta com total suporte das autoridades locais, estaduais e federais. Com início de construção previsto para 2023, as estufas inteligentes utilizarão um processo agrícola totalmente sustentável, limpo e ecológico que conta com fontes renováveis de energia e água para produzir uma variedade de frutas e hortaliças sem pesticidas.