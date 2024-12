Smartkem clôture une offre de 7,65 millions de dollars

MANCHESTER, Angleterre, 23 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Smartkem (Nasdaq : SMTK), une société qui ambitionne de changer le monde de l'électronique grâce à ses transistors organiques à couche fine (OTFT), annonce avoir conclu les offres publiques et privées simultanées de ses titres, y compris les actions ordinaires et les équivalents d'actions ordinaires, annoncées précédemment, pour un produit brut total de 7,65 millions de dollars.

Smartkem a émis 1 449 997 actions ordinaires nominatives et des bons de souscription de classe D non nominatifs permettant d'acheter jusqu'à 1 449 997 actions ordinaires à des investisseurs dans le cadre d'offres publiques et privées simultanées, au prix de 3,00 dollars par action et par bon de souscription de classe D correspondant. Chaque investisseur a reçu un bon de souscription de classe D pour chaque action achetée dans le cadre de l'offre publique.

Dans le cadre du placement privé distinct et simultané, la société a vendu à certains investisseurs institutionnels, y compris des investisseurs existants de la société, 169 784 actions ordinaires non enregistrées, des bons de souscription préfinancés non enregistrés permettant d'acheter jusqu'à 930 215 actions ordinaires et des bons de souscription de catégorie D non enregistrés permettant d'acheter jusqu'à 1 099 999 actions ordinaires au prix de 3,00 dollars par action et par bon de souscription de catégorie D correspondant, et au prix de 2,9999 dollars par bon de souscription préfinancé et par bon de souscription de catégorie D correspondant. Chaque investisseur a reçu un bon de souscription de catégorie D pour chaque action ordinaire ou bon de souscription préfinancé acheté dans le cadre de l'offre.

Les bons de souscription de catégorie D sont immédiatement exerçables au prix d'exercice de 3,00 dollars par action et expirent le 31 décembre 2025. Les bons de souscription préfinancés sont immédiatement exerçables au prix d'exercice de 0,0001 $ par action et peuvent être exercés à tout moment jusqu'à ce que tous les bons de souscription préfinancés aient été exercés en totalité.

Le produit brut des offres décrites ci-dessus s'élevait à 7,65 millions de dollars avant déduction des honoraires de l'agent de placement et des autres frais d'offre payables par la société. La société a l'intention d'utiliser le produit net des offres pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise.

Craig-Hallum Capital Group LLC a agi en tant qu'agent de placement exclusif de la société pour les offres.

Dans le cadre des offres décrites ci-dessus, la société a conclu une offre de droits d'enregistrement en vertu de laquelle elle a accepté d'enregistrer les actions ordinaires émises dans le cadre du placement privé, les actions ordinaires pouvant être émises lors de l'exercice des bons de souscription de catégorie D et des bons de souscription préfinancés vendus dans le cadre des offres et certains autres titres en vue de leur revente par leurs détenteurs au plus tard (i) le 10e jour suivant le dépôt du rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 ou (ii) le 25 avril 2025, selon la première de ces deux dates à survenir.

La vente des actions ordinaires enregistrées a été effectuée conformément à la déclaration d'enregistrement de Smartkem sur le formulaire S-3 (numéro de dossier 333- 281608), comprenant un prospectus de base, déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et déclarée effective par la SEC le 22 août 2024, ainsi qu'un supplément au prospectus daté du 18 décembre 2024, déposé auprès de la SEC. Des exemplaires du supplément au prospectus et du prospectus de base qui l'accompagne peuvent être obtenus à l'adresse suivante : Craig-Hallum Capital Group LLC, Attention : Equity Capital Markets, 222 South Ninth Street, Suite 350, Minneapolis, MN 55402, par téléphone au (612) 334-6300 ou par courriel à [email protected]. Des copies du supplément au prospectus et du prospectus de base qui l'accompagne peuvent également être obtenues gratuitement sur le site web EDGAR de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres Smartkem.

À propos de Smartkem

Smartkem ambitionne de remodeler le monde de l'électronique grâce à ses transistors organiques à couche fine (OTFT) qui ont le potentiel de révolutionner l'industrie de l'affichage. Les polymères semiconducteurs liquides brevetés TRUFLEX® de Smartkem peuvent être utilisés pour fabriquer un nouveau type de transistor qui peut être utilisé dans un certain nombre de technologies d'affichage, y compris les écrans microLED de la prochaine génération. Les encres organiques de Smartkem permettent des processus d'impression à basse température qui sont compatibles avec l'infrastructure de fabrication existante afin de fournir des écrans à faible coût qui surpassent la technologie existante.

Smartkem développe ses matériaux dans son centre R&D de Manchester, au Royaume-Uni, et fournit des services de prototypage au Centre for Process Innovation (CPI) de Sedgefield, au Royaume-Uni. La société dispose d'un bureau d'application pratique à Taïwan. L'entreprise dispose d'un vaste portefeuille de propriété intellectuelle comprenant 138 brevets délivrés dans 18 familles de brevets, 16 brevets en instance et 40 secrets commerciaux codifiés.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas historiques sont des déclarations prospectives, y compris, entre autres, l'utilisation prévue du produit des offres. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques mais sont plutôt basées sur les attentes, estimations et projections actuelles de Smartkem Inc. concernant son activité, ses opérations et d'autres facteurs similaires ou liés. Des mots tels que « anticiper », « prédire », « potentiel », « continuer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « projeter », « estimer », les conjugaisons au futur et au conditionnel, et d'autres expressions similaires ou apparentées sont utilisés pour identifier ces déclarations prospectives, bien que tous les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives car elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et qui, dans certains cas, échappent au contrôle de l'entreprise. Les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris ceux décrits dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. La société ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les informations contenues dans le présent communiqué pour tenir compte d'événements ou de circonstances futurs, même si de nouvelles informations deviennent disponibles.