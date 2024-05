smartShift reçoit le RTX Premier Award pour son excellence en matière de technologie et d'innovation

BOSTON, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- smartShift, une entreprise qui fournit aux clients SAP l'automatisation pour la migration et l'optimisation du code personnalisé, est ravie d'annoncer sa reconnaissance en tant que lauréat du RTX Premier Award 2023, un honneur conféré par Collins Aerospace, une entreprise RTX.

Ce prix prestigieux fait partie du programme RTX Performance +, qui reconnaît les fournisseurs pour leur performance exceptionnelle et leur valeur exceptionnelle dans quatre catégories clés : compétitivité sur le plan financier, technologie et innovation, gestion d'entreprise et collaboration/service client.

smartShift a été distinguée pour ses contributions majeures dans le domaine de la technologie et de l'innovation. Cette reconnaissance souligne l'engagement de smartShift à fournir des solutions alimentées par l'IA qui améliorent les systèmes SAP, en veillant à ce qu'ils soient sécurisés, stables et efficaces pour les opérations RTX.

« Nous sommes honorés de recevoir le RTX Premier Award, qui reflète notre engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence. Notre plateforme d'automatisation intelligente nous permet de fournir en permanence un travail de qualité supérieure à nos clients et d'atténuer les défis typiques associés aux programmes de transformation SAP manuels et à forte intensité de main-d'œuvre, a déclaré Derek Oats, PDG de smartShift. Nous sommes fiers d'établir une nouvelle norme en matière d'efficacité opérationnelle et d'agilité commerciale sur le marché mondial. »

Pour plus d'informations sur smartShift et ses solutions innovantes, rendez-vous sur www.smartshift.com.

À propos de smartShift :

smartShift est un leader mondial de la migration et de l'optimisation de codes personnalisés SAP, qui tire parti de solutions alimentées par l'IA pour obtenir un code sécurisé, stable et optimisé en quelques semaines. Bénéficiant de la confiance des plus grands clients SAP au monde, smartShift a fait ses preuves en modernisant plus de 3 300 systèmes SAP et en convertissant plus de 3,5 milliards de lignes de code.

Pour toute demande des médias, veuillez prendre contact avec :

Service de communication d'entreprise

Darshita Srivastava

E-mail: [email protected]

