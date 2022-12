smartShift récompensé par le prix d'excellence des partenaires commerciaux externes de Procter & Gamble 2022

Le prix reconnaît le rôle de smartShift en tant que partenaire commercial externe en harmonie avec l'ambition de P&G de satisfaire et de servir les consommateurs du monde entier chaque jour

BOSTON, 9 décembre 2022 /PRNewswire/ -- smartShift, le leader mondial de l'automatisation intelligente pour les transformations SAP, a reçu le prestigieux prix External Business Partner Excellence Award 2022 de Procter & Gamble. Ce prix récompense les entreprises qui se sont surpassées pour apporter un soutien exceptionnel à Procter & Gamble en faisant preuve d'excellence en matière de performance dans 5 domaines clés : Commercial, opérationnel, innovation, relationnel et citoyenneté.smartShift soutient la transformation pluriannuelle de la plateforme de la chaîne d'approvisionnement de P&G.

« Toute l'équipe de smartShift est honorée de recevoir ce prix prestigieux ! », déclare Arndt Hoffmann, Responsable de la relation client (CCO) de smartShift. « L'automatisation intelligente nous permet d'offrir une qualité exceptionnelle à nos clients et supprime la douleur typique des programmes de transformation SAP manuels et axés sur le travail. »

« Ces entreprises ont été parmi les meilleures en apportant des contributions durables et exceptionnelles, et nous les célébrons pour être des membres à part entière de notre écosystème d'approvisionnement », a déclaré Ana Elena Marziano, Directrice des achats chez P&G. « Le partenariat et la collaboration avec notre écosystème d'approvisionnement sont essentiels pour gagner - nous innovons, résolvons les problèmes et optimisons nos chaînes d'approvisionnement, ensemble. »

Cliquez ici pour lire l'étude de cas de P&G.

https://smartshift.com/smartshift-maintained-business-velocity-for-procter-gamble-during-a-complex-s-4hana-transformation/

À propos de smartShift

Des marques mondiales font confiance à la plateforme Intelligent Automation™ de smartShift pour stimuler l'innovation. Nous aidons les clients à accélérer la transformation de leurs systèmes SAP vers des environnements de cloud computing de nouvelle génération. Nos solutions ont permis de mener à bien des milliers d'initiatives de modernisation des applications, en analysant et en convertissant plus de 2,5 milliards de lignes de code, en éliminant les risques et en libérant des ressources stratégiques pour se concentrer sur la croissance.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.smartshift.com

