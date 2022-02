Smartwatches apostam na união entre estilo e cuidados com a saúde

Entre eles, os wearables de pulso, que incluem os relógios e pulseiras inteligentes, se destacam por oferecer recursos de automonitoramento. No mesmo período do ano passado, representaram 34,7% dos vestíveis vendidos.

Pensando nas pessoas que desejam rastrear o condicionamento físico sem abrir mão do estilo, a Amazfit trouxe para o mercado brasileiro os smartwatches GTR 3, GTR 3 Pro e GTS 3, que já venceram prêmios – como o iF Industrial Design Award e o Red Dot Design Award – por conta de seu design sofisticado inspirado nos relógios clássicos. Os três modelos possuem coroa de navegação clássica e corpo de alumínio leve e fino.

Mas não é só o visual que chama a atenção. Os dispositivos da Amazfit permitem gerenciar a saúde 24 por dia graças ao monitoramento de frequência cardíaca, oxigenação no sangue, nível de estresse e taxa de respiração por meio do avançado sensor biométrico PPG BioTracker 3.0 com 6 PD (seis fotodiodos), desenvolvido pela Zepp Health.

"Além da alta tecnologia do monitoramento 4-em-1 (frequência cardíaca, nível de saturação de oxigênio no sangue, nível de estresse e taxa respiratória) que oferece quatro métricas em 45 segundos, os smartwatches monitoram o sono e fazem um rastreamento avançado do ciclo menstrual", diz Wayne Huang, CEO e fundador da Zepp Health.

Esses modelos de smartwatches ainda são os melhores parceiros de fitness, pois contam com mais de 150 modalidades esportivas integradas, reconhecimento inteligente de oito esportes, algoritmo de movimento PeakBeats – que avalia dados especializados, como consumo máximo de oxigênio (VO2 Max), tempo de recuperação total, carga e efeito do treinamento – e cinco sistemas de navegação por satélite. Por terem um grau de resistência à água de 5 ATM, oferecem uma vantagem extra para quem deseja aproveitar o mar ou dar um mergulho na piscina sem se preocupar.

Também se sobressaem no mercado pela autonomia da bateria. Enquanto os modelos Amazfit GTR 3 Pro e Amazfit GTS 3 podem ser usados por até 12 dias com uma única carga, o Amazfit GTR 3 oferece uma autonomia impressionante de até 21 dias.

Outro diferencial fica por conta dos assistentes de voz online e offline, ótima facilidade para quem deseja ter as mãos livres enquanto realiza outras atividades. Ainda, possuem interface SO Zepp, compatibilidade com os sistemas Android e iOS e apps como Strava, Relive, Runkeeper e TrainingPeaks.

Fique por dentro de outras características de cada modelo:

Amazfit GTR 3 Pro

É a opção premium da nova série de wearables da Amazfit. Segue o padrão clássico, com design elegante, mostrador redondo, pulseira de couro ou fluoroelastômero. Possui tela Ultra HD AMOLED de 1,43 polegada, densidade de 331 ppi e relação tela/corpo de 70,6%, uma das mais altas da categoria. Também conta com 2,3 GB para armazenamento interno e reprodução de músicas e permite receber chamadas bluetooth.

Amazfit GTR 3

Com uma elegância refinada, integra uma bateria potente que pode durar até 21 dias. Conta com pulseira de silicone antibacteriano, mostrador circular, tela HD AMOLED de 1,39 polegada, 326 ppi e relação tela/corpo de 66%.

Amazfit GTS 3

O Amazfit GTS 3 carrega os mesmos atributos que do modelo GTR 3, mas se diferencia pelo painel quadrado de 1,75 polegadas, resolução Ultra HD, densidade de 341 ppi e relação tela/corpo de 72,4%, que está entre as mais altas da indústria de relógios inteligentes.

Sobre Amazfit

Amazfit é uma marca líder global de vestíveis inteligentes que oferece um amplo portfólio de produtos, incluindo relógios e pulseiras inteligentes, fones de ouvido TWS e dispositivos de saúde e fitness, como esteiras e escalas inteligentes de composição corporal. A essência da marca é Up Your Game, e a Amazfit incentiva os usuários a viverem suas paixões e expressarem seu espírito ativo livremente. Amazfit é uma marca de propriedade da Zepp Health (NYSE: ZEPP) que já despachou mais de 100 milhões de dispositivos desde 2014, com produtos disponíveis em mais de 90 países. Para obter mais informações, visite www.amazfit.com

Informações extras:

