Smile Identity, la principale plateforme africaine de vérification de l'identité, recueille 20 millions de dollars en financement de série B pour son expansion panafricaine

LONDRES, 15 février 2023 /PRNewswire/ -- Smile Identity , la principale plateforme d'intégration de KYC et de vérification d'identité, annonce le succès de son cycle de financement de série B, qui a permis de recueillir 20 millions de dollars. Mené par Costanoa et Norrsken22 , avec la participation de Commerce Ventures, Courtside Ventures, Two Culture Capital, Valuestream Ventures, Intercept Ventures, Latitude, Future Africa et 500 Fintech. Lexi Novitske de Norrsken22 rejoindra également le conseil d'administration de Smile Identity dans le cadre du financement de série B, portant le montant total du financement à 31 millions de dollars, dont 7 millions de dollars recueillis dans le cadre du cycle de financement de série A en 2021.

Smile Identity emploiera la somme récoltée lors du financement de série B pour élargir son équipe produits et ingénierie, accélérant ainsi le développement et la spécialisation de ses solutions biométriques alimentée par l'IA, de vérification de documents, antifraude et de conformité adaptées aux marchés africains. La société développe ses équipes existantes en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe et réalise ainsi son objectif de panafricanisme, avec le projet d'entrer sur les marchés francophones et arabophones grâce à des ventes et une assistance localisées. En outre, l'entreprise continuera de travailler en étroite collaboration avec les régulateurs et les autorités chargées de l'identification pour intégrer des normes de consentement des consommateurs dans les logiciels, appliquer les lois africaines sur la protection des données et partager des données sur les tendances en matière de fraude et d'inclusion financière.

« Nous pensons que la plupart des gens sont honnêtes, a déclaré Mark Straub , PDG et cofondateur de Smile Identity. À l'ère numérique, le défi consiste à le prouver, quelle que soit la façon dont un utilisateur est intégré — que ce soit via des agents, des applications, des tablettes, le Web, les blockchains ou des formulaires papier. »

« Nous sommes ravis d'avoir le soutien de nos partenaires et de nos investisseurs alors que nous résolvons ce problème en fonction des différents documents d'identité, appareils et régimes de conformité pour nous assurer que les Africains sont parmi les consommateurs les plus fiables au monde. »

Depuis son cycle de financement de série A, Smile Identity a réalisé 50 millions de vérifications KYC pour des centaines de partenaires à l'échelle du continent africain, leur permettant de faire évoluer leurs activités en atténuant la fraude et en intégrant facilement de nouveaux clients. L'entreprise offre une couverture mondiale avec son produit de vérification des documents et a intégré une solution de vérification d'entreprise ou de « Know-Your-Business » (KYB) à ses offres. De plus, Smile Identity s'est développé en Afrique du Sud et en Ouganda et a ouvert des bureaux à Londres et au Cap, démontrant son engagement à offrir des opportunités mondiales aux Africains.

« Smile Identity ouvre la voie à la transformation numérique de l'Afrique en fournissant des identités sécurisées et vérifiables à des millions de personnes. Grâce à la direction du PDG Mark Straub, à une excellente équipe et à une présence sur le terrain à travers le continent, Smile est en position de conquérir une part importante du marché africain de l'identité et des KYC en pleine croissance de 1,5 milliard de dollars. En permettant au continent d'effectuer des transactions en toute sécurité, Smile stimule l'adoption des services financiers et façonne l'avenir de l'économie numérique. - Lexi Novitske ».

L'économie numérique est en pleine expansion en Afrique, avec près de 600 millions d'internautes et un objectif formulé par l'Union africaine de l'accès universel au numérique d'ici 2030. Il s'agit d'une immense opportunité de croissance pour les services Internet numériques et financiers, mais cela nécessite de pouvoir empêcher les mauvais acteurs d'infiltrer les systèmes et de mettre en danger les données des utilisateurs et l'argent. Pour relever ces défis, les entreprises et les organisations doivent intégrer les clients rapidement et en toute sécurité tout en restant conformes à des exigences réglementaires complexes et changeantes.

Smile Identity est un fournisseur de premier plan de solutions de vérification d'identité innovantes à l'ère numérique. En exploitant des algorithmes d'apprentissage automatique exclusifs spécialement conçus pour les sources de données, les appareils et les visages africains, Smile Identity aide les entreprises et les organisations à atténuer la fraude et à assurer la conformité aux exigences en matière de KYC. Avec sa technologie déjà adoptée par de grandes entreprises dans les domaines de la banque, de la fintech, de l'éducation, de l'agriculture et du e-commerce, Smile Identity joue un rôle crucial en aidant ces organisations à vérifier l'identité réelle de leurs clients en toute confiance.

À propos de Smile Identity

Smile Identity est le principal fournisseur de services de vérification de l'identité et de connaissance du client (KYC) en Afrique. Nous aidons les entreprises à évoluer rapidement à travers l'Afrique en fournissant des solutions d'intégration numérique et de conformité en matière de KYC qui facilitent la vérification de la véritable identité juridique de leurs clients. Notre technologie est alimentée par des algorithmes d'apprentissage automatique exclusifs conçus spécifiquement pour les sources de données, les appareils et les visages africains.

Nous avons développé des solutions de vérification de l'identité, de KYC numérique, d'intégration des utilisateurs, l'authentification biométrique et de contrôles antifraude. Soutenu par les meilleurs investisseurs à travers le monde, Smile Identity permet la croissance des écosystèmes technologiques à travers le continent africain tout en fournissant une infrastructure pour construire la confiance en ligne.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Smile ID, veuillez consulter notre site Web sur www.smileidentity.com . Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE Smile Identity