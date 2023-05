Smilegate Entertainment anuncia detalhes da Final da 1ª Temporada da CFBL 2023

SÃO PAULO, 3 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A 1ª Temporada da CFBL 2023 tem sua conclusão no dia 6 de maio, às 14h, na arena da Alfra Estúdios, em Alphaville, São Paulo, capital; e transmissão nos canais oficiais da Z8Games no YouTube e Twitch.

Os quatro melhores times da temporada se enfrentam por uma premiação próxima aos R$400,000.00 (quatrocentos mil reais) e que garante, aos dois primeiros colocados, vagas no Campeonato de Verão CFS, que acontece no Vietnã, no segundo semestre.

Em 2023, a CFBL aumentou massivamente o investimento na cena de CROSSFIRE ESPORTS brasileira tanto em premiação quanto em suporte direto a todos os seus 56 jogadores, que recebem um total aproximado de 60 mil reais (por time) para atuar durante os 3 meses de uma temporada da liga.

No evento, cada time traz algo diferente para a mesa: a Vincit, ex-campeã mundial, tem um esquadrão composto por jogadores experientes, como o DanimalZ (Campeão da CFS GF 2018 com a Black Dragons) e o GDSZ, com inúmeros campeonatos e participações internacionais. A Imperial, favorita do campeonato, tem o time mais experiente e bem preparado da liga, e um dos mais poderosos do mundo, contando com quatro campeões mundiais, e Goken, considerado por muitos o melhor jogador da atualidade. A Bompton, equipe sem participações anteriores nos playoffs, traz um mix interessante de sangue novo, com quatro jogadores originários da CFOL, liga semi-profissional do CFBR, e um ex-campeão mundial, Nottzin. E, por último, o grande time do Vasco da Gama, que iniciou suas atividades no CFBR no ano de 2023 e já se classificou, no topo da tabela, para os playoffs presenciais da CFBL.

Na plateia, teremos convidados especiais, jogadores cujos times foram derrotados na fase de grupos, amigos e familiares dos participantes e fãs sorteados por meio de eventos em nossas redes sociais e de transmissão.

Acompanhe a transmissão ao vivo nos canais oficiais:

YouTube - https://www.youtube.com/@CrossFireZ8GamesBR

Twitch - https://www.twitch.tv/cfesportsbr

Serviço:



1ª Temporada da CFBL 2023

Local: Alfra Estúdios

Endereço: Alameda Tocantins, 630 - Galpão 5 - Alphaville Industrial

Barueri – SP

Data: 06/05/2023

Horário: Início às 14H

Para mais informações sobre CrossFire e o cenário E-sports, acesse o site oficial:

https://br.crossfire.z8games.com/

FONTE Smilegate Entertainment, Inc.

