Smilegate Entertainment anuncia os times participantes da CFS 2019

TORONTO, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Smilegate Entertainment anunciou oficialmente os detalhes de todos os times participantes da Grande Final CFS 2019. As classificatórias regionais (Finais Nacionais) foram concluídas e 12 times foram confirmados para participar no próximo evento, em Shanghai, China.

A Grande Final CFS 2019 será o palco para o confronto entre times tradicionais e emergentes, com olhos focados na recente rivalidade entre Brasil, que atualmente detém o título da CFS, e a China, que historicamente dominou todas as edições do evento.

Do Brasil, nós temos Black Dragons, campeões da CFS 2018. Apesar de haver passado por mudanças de jogadores, o time não se abalou durante a Final Nacional Brasil e acabou na 1ª colocação. O time possui uma grande vantagem, pois é considerado o mais experiente dentre os brasileiros.

Ao lado da China, o Brasil recebeu 3 vagas para a Grande Final CFS 2019, uma conquista notável.

A China será representada pela Super Valiant Gaming (SV), All Gamers (AG) e BaiSha Gaming (BS), enquanto Black Dragons (BD), Vincit Gaming (VG) e Imperial (IMP) representarão o Brasil.

Espera-se uma grande rivalidade entre Brasil e China, não apenas entre os jogadores, mas também entre os fãs das duas nações durante a Grande Final CFS 2019. Essa rivalidade se deve a uma batalha intensa no mais recente CFS Invitational Brazil 2019 entre os times Vincit Gaming e BaiSha Gaming,

O torneio começa dia 7 de dezembro, com a fase de grupos e as quartas de final acontecendo em Taicang, e as semifinais, assim como a grande final, em Shanghai, em 13 e 14 de dezembro respectivamente.

A premiação total da competição é de $820,000 dólares americanos.

O time campeão é premiado com $500,000 dólares, enquanto o vice fica com $200,000 dólares.

"A Grande Final CFS 2019 é o produto do nosso esforço para expandir nossa presença a um nível global", disse Brady Yeo, líder do time de eSports de CROSSFIRE na Smilegate Entertainment. "Com a Grande Final CFS 2019 se aproximando, CFS foi capaz de se estabelecer oficialmente como uma verdadeira competição internacional e nós faremos nosso melhor para ter o melhor evento e fazer jus a esse nome."

Para mais detalhes sobre a Grande Final CFS 2019, por favor, visite o site oficial. (http://www.crossfirestars.com).

CFS começou em 2013, e se tornou a mais prestigiada competição de CROSSFIRE, assistida por mais de 30 milhões de pessoas todo ano.

