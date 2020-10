Smilegate Entertainment divulga detalhes do CFS INVITATIONAL ONLINE 2020

TORONTO, 16 de outubro de 2020 /PRNewswire/ - A Smilegate Entertainment divulgou oficialmente os detalhes do CFS INVITATIONAL ONLINE 2020 - Divisão EUMENA (Europa/Oriente Médio e Norte da África) em 6de outubro de 2020.

O torneio terá início com uma partida entre GOLDEN V & Lazarus. O GOLDEN V, uma das mais fortes potências da Europa irá lutar contra o LAZARUS que é composto por ex-membros do ALL TALENTS que recentemente receberam um patrocínio do famoso time americano.

Espera-se que a primeira partida seja acalorada, já que a equipe GOLDEN V detém o registro de uma virada extraordinária nas finais contra os membros do LAZARUS na recente TEMPORADA WEST CFEL 2020 2. Além disso, muita atenção se concentrou sobre o LAZARUS, pois é a primeira vez que disputam um torneio após receber seu recente patrocínio.

A atenção também recaiu sobre o ANUBIS GAMING, pois eles representarão a região MENA neste próximo torneio. O ANUBIS GAMING apareceu pela primeira vez em um evento global em setembro passado no CFS INVITATIONAL EGYPT 2019, que foi realizado no Cairo, e continuou a mostrar talento em vários eventos desde então.

Além disso, o ANUBIS GAMING é a única equipe que não teve troca no elenco desde sua estreia internacional, o que levou o público a reconhecer seu excelente trabalho em equipe. Muitos fãs acreditam que o ANUBIS GAMING pode ser o azarão deste torneio se conseguir superar a falta de concentração que lhes foi apontada no último torneio.

A competição será transmitida em três idiomas diferentes; O inglês será transmitido através do canal oficial CFS Youtube e Twitch, o português será transmitido pelo canal Z8 Games Youtube e o chinês será transmitido pelo Doyu, Penguin e-Sports, Huya, Billy Billy e Kwa Shou. Além disso, Brendan Valdes, o Narrador inglês da LCK, participará como comentarista oficial deste torneio.

"Esperamos que muita atenção seja concentrada sobre o confronto entre as tradicionais potências europeias e a emergente equipe egípcia", disse Brady Yeo, diretor da CROSSFIRE esports da Smilegate Entertainment. "À medida que a nossa experiência com torneios on-line tem crescido, tenho a certeza de que seremos capazes de proporcionar uma excelente experiência aos nossos fãs em todo o mundo."

Para mais detalhes sobre o CFS INVITATIONAL ONLINE 2020, visite o site oficial.(http://www.crossfirestars.com)

FONTE Smilegate West

Related Links

http://www.crossfirestars.com



SOURCE Smilegate West