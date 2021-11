SMIT assume a liderança em CI Plus 2.0 CAM

Com base em seu SoC autoprojetado, a SMIT implementa a avançada tecnologia segura CAS e a mais moderna tecnologia CI Plus em fator de forma USB como uma nova geração de CAM para operadoras de TV paga. O fator de forma USB é a mudança mais significativa da CI Plus 2.0. Graças a essa conhecida interface universal, os clientes estão familiarizados com sua fácil instalação. Como geralmente vem configurada de fábrica na TV, a personalização de hardware de TV para slot de CI não é mais necessária em algumas regiões, e a CI Plus 2.0 pode oferecer um produto de integração rápida, seguro e com boa relação custo-benefício para fornecer os serviços valiosos da operadora aos clientes que não têm uma set top box (STB). A CI Plus 2.0 CAM não se parece mais com um cartão PCMCIA e oferece uma personalização de estrutura mais flexível para atender às necessidades de OEM das operadoras.