Smith+Nephew établit une base qualité unifiée à l'échelle mondiale avec Veeva Quality Cloud

La transformation de la qualité favorise la conformité et l'efficacité opérationnelle

BARCELONE, Espagne, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que Smith+Nephew unifie sa gestion de la qualité avec Veeva Quality Cloud. L'entreprise mondiale de technologie médicale met en place une base stratégique pour mener à bien sa transformation en matière de qualité.

« En tant qu'écosystème de qualité intégré, Veeva Quality Cloud jouera un rôle central dans le maintien de notre solide profil de conformité avec les autorités sanitaires mondiales », a déclaré Michelle Blevins, vice-présidente des systèmes de qualité et de la conformité réglementaire chez Smith+Nephew. « Une plateforme technologique unifiée améliore la collaboration entre nos équipes internes et avec nos partenaires externes, tout en permettant l'automatisation et l'analyse des données pour des prises de décision plus rapide. »

Smith+Nephew s'appuiera sur Veeva QualityDocs comme source unique pour gérer les contenus soumis au contrôle qualité et sur Veeva QMS pour centraliser les processus, harmoniser les opérations à l'échelle mondiale et collaborer efficacement. La société utilisera également Veeva Training pour rationaliser l'accès à plus de 500 000 formations annuelles, garantissant ainsi la préparation à l'emploi et à l'audit.

« Nous sommes fiers d'aider Smith+Nephew à atteindre davantage de patients et à opérer efficacement en fournissant une gestion de la qualité évolutive et de bout en bout avec Veeva Quality Cloud », a déclaré Vishaka Rajaram, directrice principale de la stratégie qualité chez Veeva MedTech. « La transformation de la qualité contribuera à alimenter la croissance et à faire progresser l'innovation chez Smith+Nephew. »

Veeva Quality Cloud for MedTech unifie les processus de qualité, rationalise la conformité et favorise la collaboration afin de réduire le temps de cycle et de maximiser l'efficacité.

À propos de Veeva MedTech

Veeva MedTech aide les entreprises de dispositifs médicaux et de diagnostics à rationaliser l'ensemble des cycles de développement et de commercialisation des produits afin de les mettre à la disposition des patients avec plus de rapidité et d'efficacité. L'offre de Veeva MedTech comprend des applications qui font progresser les opérations cliniques, réglementaires, qualité, commerciales et médicales. Pour plus d'informations, visitez le site veeva.com/medtech/.

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit le cloud sectoriel aux sciences de la vie avec des logiciels, de l'IA, des données et des conseils. Attachée à l'innovation, à l'excellence de ses produits et à la réussite de ses clients, Veeva sert plus de 1 500 clients, allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux entreprises biotechnologiques émergentes. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, ainsi que les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans le présent communiqué, et nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 janvier 2026, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 13 et 14), et dans nos documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, que vous pouvez consulter sur sec.gov.

Contact :

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

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