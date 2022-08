SMOK dévoile sa série d'appareils de vapotage SOLUS 2 à l'occasion d'un lancement mondial à Jakarta

JAKARTA, Indonésie, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- SMOK, la marque principale de Shenzhen IVPS Technology spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la vente de cigarettes électroniques, a récemment dévoilé sa nouvelle série SOLUS 2 lors d'un lancement de produit spécial à Jakarta.

event

Avec près de 400 invités, le nouveau produit SOLUS 2 a attiré l'attention lors de cet événement et mis en évidence la puissance d'attraction et l'influence de la marque SMOK. Étaient présents des distributeurs locaux, des propriétaires de boutiques de vapotage et des influenceurs clés. Le SOLUS 2, version améliorée du SOLUS, est en développement depuis près de 200 jours et représente de meilleures expériences de vapotage et une meilleure rentabilité pour les vapoteurs du monde entier.

SOLUS 2 fait ses débuts à l'échelle mondiale

Le directeur régional de SMOK Indonésie, Winter, a fait une présentation détaillée de SOLUS 2 lors de l'événement. Dans les coulisses de la recherche et du développement de SOLUS 2, l'équipe SMOK a recueilli les commentaires venant de centaines de vapoteurs mondiaux, avant d'utiliser ces données pour apporter des améliorations et des mises à niveau pour régler les problèmes dont souffrait la première série de produits SOLUS.

Il est facile de voir, à partir des fonctionnalités mises à jour, que SOLUS 2 a amélioré l'expérience utilisateur et les particularités des produits en ce qui concerne divers paramètres (version Asie du Sud-Est) :

Batterie et mise en charge : Les hautes performances du câble 700mAh Type-C répondent aux besoins d'un vapotage longue durée.

Les hautes performances du câble 700mAh Type-C répondent aux besoins d'un vapotage longue durée. Compatibilité entre les pods : Compatible avec les pods SOLUS 2 et SOLUS.

Compatible avec les pods SOLUS 2 et SOLUS. Puissance et débit d'air : 15W maximum, conception à double débit d'air, RDL et MTL sont tous deux disponibles simplement en changeant de pod.

15W maximum, conception à double débit d'air, RDL et MTL sont tous deux disponibles simplement en changeant de pod. Apparence et conception : Design tout-en-un, corps mince, prise en main confortable. Conçu pour l'esthétique et la praticité.

Design tout-en-un, corps mince, prise en main confortable. Conçu pour l'esthétique et la praticité. Prix : Dans la continuité du concept de « produit de luxe abordable », SOLUS 2 bénéficie également aux utilisateurs avec un rapport coût/performance plus élevé.

La remise des prix SMOK

En plus de la révélation de ce « produit de luxe abordable » qu'est SOLUS 2, la remise des prix SMOK a également eu lieu lors de cet événement. Le prix SMOK du Partenaire Stratégique a été remis à des distributeurs locaux, et le prix SMOK de l'Influenceur a été remis à des influenceurs clés dont VaperSTUFF, Fatriio, Zeze Zeny et d'autres encore, les remerciant pour leur soutien de longue date envers SMOK. À l'avenir, SMOK collaborera continuellement avec des partenaires, des distributeurs et des influenceurs pour améliorer l'industrie du vapotage. Concevoir de meilleurs produits pour les vapoteurs partout dans le monde, ensemble, pour la réussite de tout le monde.

Le tirage au sort SMOK

Pour remercier tous les invités ayant participé à l'événement, SMOK a également préparé quelques cadeaux : un monocycle en guise de premier prix, cinq smartphones en deuxième prix, et dix masseurs en tant que troisième prix.

Beaucoup pensent que le lancement de SOLUS 2 entraînera de nouveaux changements intéressants dans l'industrie du vapotage. L'Asie du Sud-Est représente l'un des marchés de cigarettes électroniques les plus importants au monde, et également une part très importante de la stratégie de mondialisation de la marque SMOK. En tant que marque de vapotage internationale de premier plan, SMOK continuera à enrichir ses gammes de produits correspondant à la demande tout en développant le marché en Asie du Sud-Est. L'entreprise s'engage à faire profiter les vapoteurs mondiaux de bons produits en garantissant leur qualité et leur sécurité.

À propos de SMOK

Fondée en 2010, SMOK est la marque leader de Shenzhen IVPS Technology Co. Ltd., spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la vente de cigarettes électroniques, couvrant tous les marchés à travers le monde. SMOK se concentre sur la recherche et le développement de la technologie des cigarettes électroniques, la création de marques et le développement et la gestion des canaux de vente nationaux et internationaux. Grâce à leur innovation continue, les produits SMOK ont attiré énormément de consommateurs dans le monde entier, faisant de SMOK une marque mondiale de premier ordre dans l'industrie de la cigarette électronique.

Pour en savoir plus :

SOLUS 2 - SMOK® | L'innovation continue de changer l'expérience de vapotage

