Smooth Drug Development : Comment la solution eTMF/eISF apporte une valeur ajoutée à la surveillance des sites distants pendant la COVID-19

WILMINGTON, Delaware, 9 mars 2021 /PRNewswire/ -- La pandémie de COVID-19 a entraîné des défis majeurs pour l'industrie des essais cliniques.

Nous sommes heureux de partager le fait qu'aucun des essais cliniques réalisés par Smooth Drug Development n'a été interrompu ou annulé, quels que soient les défis à relever pour toute une série d'activités d'essais cliniques. Pourquoi ?

La réponse est la suivante : des solutions électroniques Smooth Drug Development pour la gestion des essais cliniques.

Pendant plusieurs années, nous nous sommes orientés vers la surveillance de sites distants. Techniquement, nous étions prêts à le faire avant la COVID-19 car beaucoup de nos activités étaient électroniques et en partie à distance. Par exemple, en plus des saisies électroniques de données (EDC) sous contrat, nous utilisions largement nos propres solutions électroniques dans nos activités quotidiennes de pré-coronavirus : Qualité / Apprentissage / Ressources humaines / Gestion de projet, suivi, ePRO et eTMF dans la plupart des essais cliniques gérés par Smooth Drug Development.

Un an avant la pandémie de COVID-19, nous avons lancé notre nouvelle génération de solution intégrée eTMF/eISF. Ce module permet de :

Conserver tous les documents d'étude uniques à différents niveaux : général, pays, site et personnel du site. Offrir une souplesse d'accès aux documents sans précédent pour les rôles fonctionnels de commanditaire, directeur des risques (CRO) et de sites.

« Il a facilité une adaptation rapide à la nouvelle réalité en étendant la surveillance à distance dans les essais non COVID et en rationalisant le démarrage des nouveaux essais COVID », a déclaré Dmitry Morozovsky, MD, EMBA, PDG de Smooth Drug Development.

L'eTMF/eISF de Smooth Drug Development élimine les processus manuels de compilation des fichiers du centre de recherche (ISF), qui prennent beaucoup de temps, comme l'impression, la collecte et l'envoi des dossiers papier sur les sites. Désormais, l'équipe des opérations cliniques peut télécharger les documents d'étude sur l'eTMF et les eISF de tous les sites, quels que soient leur emplacement et leur fuseau horaire, en quelques minutes. Désormais, Smooth Drug Development est en mesure de déployer des structures de classeurs eTMF en un clic sur tous les sites et d'ajouter des versions actualisées des documents dans tous les pays et sur tous les sites à partir d'un seul endroit. La réception et l'accusé de réception de nouveaux documents par les sites sont confirmés par des signatures électroniques, il est facile de suivre l'accusé de réception des documents par les équipes de sites et de communiquer des informations importantes telles que les modifications de protocole en un seul endroit à toutes les équipes d'étude.

Pendant l'étude, les adjoints de recherche clinique peuvent facilement accéder aux documents d'étude des sites, de n'importe où et à tout moment. Cet accès permet aux contrôleurs d'effectuer leur travail à distance sans communication, sans restrictions sur place ou sans retard de déplacement, ce qui permet de gagner un temps considérable et de réduire le coût global.

