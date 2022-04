Snapmaker 2.0 3-in-1 3D-Drucker gewinnt den internationalen iF Design Award 2022

Der 1953 gegründete iF Design Award hat sich zu einem der renommiertesten Designpreise weltweit entwickelt und prämiert Projekte in neun Disziplinen: Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations-, Innenarchitektur-, Fachkonzept-, Service-Design, UX und Architektur. In diesem Jahr versammelt sich eine Jury aus 75 renommierten Designexperten, um die besten Entwürfe zu ermitteln. Unter einer Rekordzahl von mehr als 10.000 Einsendungen aus 49 Ländern sticht der Snapmaker 2.0 durch sein schlankes modulares Ganzmetalldesign in puncto Differenzierung, Funktion und Idee hervor und wurde als einer der 2.074 Gewinner in der Produktkategorie ausgewählt.