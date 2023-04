Snapmaker Artisan e J1 ganham Red Dot [2023] e iF Design Award 2023

SHENZHEN, China, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A produtora de ferramentas de fabricação digital Snapmaker anunciou que a Snapmaker Artisan e a J1 receberam o prêmio Red Dot no Red Dot Award: Product Design [2023] e iF Design Award 2023. Ambos os produtos se destacam em diferenciação, funcionalidade e design inovador, entre as mais de 10.000 inscrições.

O Red Dot Design Award e o iF Design Award são dois dos maiores prêmios de design do mundo que identificam os melhores projetos de produtos do ano. O grande reconhecimento dos dois grandes prêmios de design tornou a vitória ainda mais marcante para a Snapmaker.

Como a continuação e atualização da aclamada Impressora 3D Snapmaker 2.0 3 em 1, a Artisan adicionou mais recursos, tornando-a a melhor escolha para profissionais e entusiastas. Ela não apenas herda o alto desempenho que os produtos da Snapmaker sempre possuem, mas também estabelece um novo padrão para impressoras 3D 3 em 1.

A J1, primeira impressora IDEX 3D da Snapmaker, também foi reconhecida pelo setor e profissionais por seu excepcional projeto e funcionalidade de hardware. A J1 conta com IDEX relâmpago, realizando as impressões dos usuários em alta velocidade e alta qualidade.

O design exclusivo e a funcionalidade elevados pelas tecnologias de fabricação industrial contribuíram para o sucesso de ambos os produtos. Esses dois prêmios destacam o compromisso da Snapmaker de oferecer produtos com design de alta qualidade e a capacidade de fabricação da marca.

"Estamos muito felizes em receber essas honras do Red Dot Design Award 2023 e do iF Design Award 2023", disse Daniel, CEO e gerente de produtos da Snapmaker. "A Snapmaker está sempre comprometida em produzir máquinas de fabricação de desktop de qualidade premium e fáceis de usar. A Artisan e a J1 têm como objetivo oferecer aos usuários uma experiência inovadora e excepcional em impressão 3D e fazer algo maravilhoso. É importante ser reconhecido entre os produtos mais criativos e inovadores do mundo".

Com um forte foco em design centrado no cliente e tecnologia de ponta, a Snapmaker continuará a expandir os limites do que é possível no mundo da impressão 3D e da fabricação digital.

Sobre a Snapmaker

Fundada em 2016, a Snapmaker é uma empresa de tecnologia que desenvolve, fabrica e vende impressoras 3D 3 em 1 que integram impressão 3D, gravação & corte a laser e entalhe CNC. A impressora Snapmaker 3D 2.0 3 em 1 atingiu um recorde em 2019 como a impressora 3D mais apoiada no Kickstarter e ganhou o CES Innovation Award 2020 e o iF Design Award 2022. A Snapmaker Artisan e a J1 ganharam o Red Dot Design Award 2023 e o iF Design Award 2023.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2054147/image_5016486_23157464.jpg

FONTE Snapmaker

SOURCE Snapmaker