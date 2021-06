Snapmaker présente l'ensemble de ses innovations en matière d'impression 3D au salon TCT Asia 2021

L'impression 3D, en tant que forme de fabrication additive, est le thème central de TCT Asia. Contrairement à la plupart des exposants, Snapmaker combine la fabrication additive et la fabrication soustractive et crée une machine modulaire 3 en 1 qui intègre l'impression 3D, la gravure, la découpe laser et la sculpture CNC.

Lors de l'événement TCT Asia de cette année, le module rotatif a été dévoilé pour la première fois en Chine depuis son lancement à l'étranger fin 2020. Destiné aux bricoleurs de niveau intermédiaire, aux concepteurs de modèles 3D et aux ingénieurs techniques, le module rotatif est un accessoire pratique compatible avec Snapmaker 2.0 A250 et A350 qui rend possible la CNC 4 axes de bureau. À notre connaissance, il n'existe pas d'autres produits similaires sur le marché.

En ce qui concerne les performances, il est équipé d'un engrenage à ondes de traction et d'un réducteur de vitesse 100:1. Il prend en charge une rotation continue de 5 degrés sur 360° et un contrôle précis de 0,2°. À l'aide du module rotatif et du logiciel Snapmaker personnalisé, les utilisateurs peuvent créer des œuvres d'art dans les moindres détails en 4e dimension avec divers matériaux, notamment le bois, les planches à outils, les acryliques non transparents, etc.

Pour démontrer ses capacités, Snapmaker a créé des applications remarquables, parmi lesquelles la maison martienne séduit le plus les participants par son raffinement artisanal. Des centaines de visiteurs expriment leur intérêt et leur désir d'en savoir plus.

« Je suis heureux de constater que davantage d'utilisateurs se familiarisent avec l'impression 3D cette année. Les différents types d'utilisation de l'impression 3D peuvent réellement aider les particuliers et les entreprises à résoudre des problèmes réels », déclare Ke Shuqiang, directeur financier et directeur de l'exploitation de Snapmaker. « En tant que fabricant d'imprimantes 3D, Snapmaker établira des relations solides avec les utilisateurs, les prestataires de services et les distributeurs afin de promouvoir la consumérisation de l'impression 3D. »

Organisé par VNU Rapid News Ltd, le TCT Asia est l'un des principaux événements mondiaux de conception-fabrication axé sur la fabrication additive, l'impression 3D, la conception et les technologies d'ingénierie.

Fondée en 2016, Snapmaker est une entreprise d'outils de fabrication numérique qui se consacre à la fourniture d'imprimantes 3D multi-outils rentables et de modules complémentaires performants pour les particuliers et les entreprises du monde entier.

