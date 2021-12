Snapmaker propaga alegria das festas de fim de ano com campanhas e promoções nas redes sociais

A Snapmaker organizou o 8º Snapmaking Contest com o tema "Build Your Wonderland". Entre todas as decorações de Natal feitas pelos participantes, o grande prêmio, um cupom de USD 1.000, foi para Nicklaus Clemmer, que construiu uma vila de Natal dos sonhos. Com a função de impressão 3D da Snapmaker 2.0, ele fez o corpo principal do vilarejo e com o Laser Module, ele construiu as árvores de Natal, além de uma placa. Por fim, ele utilizou o Snapmaker 2.0 Rotary Module para criar o lago e harmonizou o vilarejo de forma perfeita.

Compartilhar os desejos de Ano Novo dos seguidores

Além disso, a empresa organizou um evento de mídia social de 13 a 24 de dezembro, incentivando seus seguidores a compartilhar como a Snapmaker pode ajudá-los a realizar seus desejos de ano novo. As inscrições vencedoras ganharão o imbatível Snapmaker 2.0 A350T. Centenas de inscrições foram recebidas, que incluem a criação de presentes personalizados e a criação de momentos animadores com pessoas queridas com a ajuda da Snapmaker.

"Quero começar um novo negócio para mim e minha esposa, produzindo decorações e acessórios domésticos de madeira de alta qualidade. O Snapmaker ajudaria imensamente a tornar esta ideia uma realidade!", disse Zachary.

"Espero ganhar uma máquina para que eu possa desenvolver minha arte e ter um fluxo de trabalho mais rápido para ajudar na minha ambição de produzir mais e inspirar mais pessoas na minha família e também aquelas que têm mente aberta", compartilhou Daniel.

Comemore as festas de fim de ano com o mundo todo

"Estamos entusiasmados em oferecer promoções aos nossos produtos, e esperamos tornar as férias de nossos clientes mais significativas e especiais", disse Rainie, diretora de marketing da Snapmaker. Durante esse período de promoção de férias de 16 a 31 de dezembro, os clientes podem obter 20% de desconto na maioria das categorias ao comprar na loja on-line da Snapmaker ou na Amazon.

Em 27 de dezembro, a Discovery Factory na Holanda organizou um evento especial e trabalhou com seus participantes na máquina Snapmaker para fazer um selo com seus próprios nomes impressos. "Estamos felizes em ver que estamos comemorando esta época de festas de fim de ano com muita alegria e felicidade com nossos usuários em todo o mundo", disse Rainie.

Sobre a Snapmaker

A Snapmaker é uma empresa de tecnologia que desenvolve, fabrica e vende impressoras de mesa 3D multifuncionais. Dedicada a desenvolver máquinas de fabricação de mesa de alta qualidade e fáceis de usar, a Snapmaker é adorada por clientes internacionais e nacionais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1718225/image_1.jpg

FONTE Shenzhen Snapmaker Technologies Co., Ltd.

SOURCE Shenzhen Snapmaker Technologies Co., Ltd.