snappi reçoit une licence bancaire de la Banque centrale européenne

IOANNINA, Grèce, 29 juin 2024 /PRNewswire/ -- snappi, néobanque grecque pionnière, annonce qu'elle a reçu une licence bancaire universelle de la Banque centrale européenne (BCE), suite à la proposition de la Banque de Grèce. L'approbation du régulateur constitue la première étape des plans de snappi visant à fournir des services financiers de nouvelle génération.

La procédure d'autorisation a été facilitée par l'équipe expérimentée de snappi, qui a travaillé en étroite collaboration avec les autorités réglementaires. Avec la licence bancaire complète, snappi est autorisée à mener une gamme complète d'activités bancaires, y compris l'acceptation de dépôts et l'offre de prêts.

Christos Megalou, président du conseil d'administration de snappi et directeur général de la Banque du Pirée, a déclaré : « Je me réjouis que snappi ait obtenu une licence bancaire transférable dans la zone euro : « Je suis très heureux que snappi ait obtenu une licence bancaire transférable dans la zone euro. Il s'agit d'une étape importante dans le développement de la banque et d'une nouvelle ère dans le parcours de snappi pour faire partie du nouveau paysage bancaire en Europe, depuis Ioannina, en Grèce. En tant qu'institution disposant d'une licence complète, notre objectif est de servir nos clients et la société en proposant des produits numériques innovants ».

« Nous savons que la banque repose sur la confiance, et l'obtention de la licence bancaire est une étape importante pour nous. Notre objectif est de faire évoluer l'expérience bancaire des clients en leur proposant des produits et des solutions financières innovantes et compétitives, centrées sur le client. Nous croyons en la promotion d'un environnement bancaire plus inclusif et nous nous efforçons de servir nos clients et les parties prenantes avec intégrité et excellence », a déclaré Gabriella Kindert, qui assumera le rôle de PDG de snappi.

Thanasis Navrozoglou, vice-président du conseil d'administration de snappi et président-directeur général de Natech, une société fintech basée à Ioannina et partenaire technologique de snappi, spécialisée dans les solutions logicielles bancaires, a commenté : « snappi s'adresse aux personnes modernes, et cette licence ouvre la voie à des expériences bancaires qui leur parlent. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le déploiement de la stratégie numérique de snappi, en tirant parti d'offres et de technologies de pointe pour tous ceux qui cherchent quelque chose de meilleur. Bravo à l'équipe de snappi et à tous ceux qui ont travaillé avec passion à la création de cette nouvelle banque numérique ».

Promouvoir la décentralisation et soutenir la communauté locale

Le siège de snappi à Ioannina, stratégiquement situé en-dehors de la capitale grecque, reflète l'engagement de la néobanque en faveur de la décentralisation. Ce choix vise à soutenir la communauté locale, à favoriser le développement d'un écosystème technologique régional émergent et à inspirer l'innovation au-delà des centres urbains traditionnels.

Au cours de la période suivante et avant le lancement public, snappi se concentrera sur l'amélioration de la mise en place de ses opérations bancaires et de ses points d'intégration afin d'offrir une nouvelle expérience numérique aux clients avec des normes de qualité et de fiabilité de premier ordre.

À propos de snappi

snappi est une initiative conjointe de Piraeus Financial Holdings, la société mère de la Banque du Pirée, et de Natech, une entreprise de technologie financière de premier plan spécialisée dans les solutions logicielles bancaires de base. Chez snappi, notre mission est de révolutionner l'expérience financière des particuliers et des entreprises en proposant une plateforme entièrement numérique et conviviale qui garantit l'accessibilité, l'efficacité et la transparence. Notre vision est d'être la première banque numérique, en proposant des solutions financières innovantes adaptées aux besoins évolutifs de nos clients. En privilégiant la transparence, l'efficacité, l'inclusion et la satisfaction du client, nous visons à établir des relations durables et à aider nos clients à réaliser leurs aspirations à une vie épanouie.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2450882/snappi_Logo.jpg