Snowpipe lance King's Heroes à l'échelle mondiale, un jeu de stratégie mobile en temps réel

Le joueur doit choisir un roi parmi trois tribus : humains, bêtes et démons. Ensuite, il est relié aux autres joueurs de la planète ; le but est de placer des tours de défense et d'établir des combinaisons avec les héros. Toutes les batailles se déroulent en temps réel et les joueurs peuvent mettre en place leur stratégie en utilisant des points de mana, gagnés au fil du temps, pour invoquer des héros et activer leurs compétences sur le champ de bataille.

King's Heroes s'apprête à lancer la première saison de sa ligue, une nouvelle mise à jour accompagnant le lancement mondial. En fonction du classement dans la ligue, les joueurs peuvent recevoir de meilleures récompenses en récupérant les couronnes enlevées lors des combats contre les autres joueurs. En outre, pour fêter le lancement mondial, chaque utilisateur obtiendra des récompenses au quotidien et un événement récompensant les utilisateurs au terme de chaque chapitre - du chapitre 2 à 4 - sera organisé avec différents niveaux de héros et de gratifications pouvant être utilisées dans le jeu.

Kim Jung-ik, le PDG de Snowpipe Inc., a déclaré : « En étendant King's Heroes à l'échelle mondiale, nous espérons partager la valeur du plaisir. Snowpipe se fixe pour objectif de divertir les joueurs du monde entier. Nous prévoyons de lancer le jeu dans d'autres pays où il n'est pas encore disponible d'ici la fin de l'année, alors tenez-vous prêts. »

King Heroe's peut être téléchargé sur Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snowpipe.kingsheroes) ou App store (https://apps.apple.com/es/app/kings-heroes/id1506152727).

