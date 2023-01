Sobel Network Shipping Company, Inc. tem o orgulho de aparecer na Times Square

NOVA YORK, 4 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Sobel Network Shipping Co., Inc. oferece soluções de logística prontas para uso como uma operadora mundial de fretes desde 1949 e agora tem o orgulho de aparecer na Times Square. Atualmente, a Sobel é uma das principais operadoras de fretes do estado de Nova York e espera crescer e atender ainda mais o estado. As raízes da Sobel são profundas na comunidade, e a empresa acredita retribuir para melhorar a cidade de Nova York, seus moradores e o estado.

O crescimento da Sobel Network Shipping

Nos últimos anos, a Sobel Network Shipping Co., Inc. cresceu a passos largos. A empresa acolhe novos talentos em sua equipe, ao mesmo tempo que abre vários escritórios em todo o país. No ano passado, ela teve a oportunidade de conectar-se de forma significativa com a equipe da Adopt-a-Highway em Nova York. Imediatamente, a equipe da Sobel adotou a iniciativa e uniu forças com o programa.

Parceria com o programa Adopt-a-Highway em Nova York

O programa Adopt-a-Highway limpa de forma diligente mais de um milhão de milhas de estradas interestaduais e rodovias em todo o país. No estado de Nova York, o programa adotou cerca de cinco mil milhas de rodovias. A Sobel tem o orgulho de contribuir com esse número e de dar uma mão para manter Nova York livre de lixo e bonita. O lixo à beira da estrada dá uma má impressão e também é um perigo para os motoristas e os animais.

Melhorando o meio ambiente e as comunidades de Nova York

Para retribuir às comunidades de Nova York, a equipe da Sobel trabalhará ao lado de outras pessoas no programa Adopt-a-Highway para mostrar o orgulho de Nova York e melhorar o estado de uma forma significativa. A Sobel adotou três trechos de rodovia que vão do Queens ao condado de Nassau. O trecho rodoviário fica no Southern State Parkway. A Sobel cuidará do lado oeste e leste, juntamente com o lado sul do Cross Island Parkway. Espera-se que a participação da Sobel no programa Adopt-a-Highway não só melhore o meio ambiente, mas também as comunidades de Nova York.

Compromisso contínuo com os clientes e o meio ambiente

A Sobel Network Shipping Co., Inc. é uma respeitada operadora mundial de fretes, que continua dedicada a atender às necessidades de fornecedores e clientes, oferecendo soluções globais de transporte. A Sobel cuida de suas cargas como se fosse dela.

A equipe da Sobel tem orgulho do reconhecimento de ter aparecido na Times Square de Nova York. Eles também esperam continuar a atender à comunidade e ao estado de Nova York.

FONTE Sobel Network Shipping Co., Inc.

