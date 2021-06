Social trader, influenceur et businessman, Michaël Monteverde, connu sous le pseudo de MickaLaMasse, évoque son parcours dans la cryptomonnaie et le défi DeFi qu'il porte avec Crypto4you.

Son créateur a réagi alors que son réseau était congestionné. Les transactions généraient des frais exorbitants. Il a lancé une nouvelle génération d'Ethereum et acheté la critique par le savoir. Il a rémunéré toutes celles et ceux qui signalaient des incidents et savaient les résoudre. J'ai fait partie des lanceurs d'alerte alors que le niveau de bugs faiblissait. J'ai senti qu'il fallait monter à bord de cette fusée. Le cours affichait 90$. Aujourd'hui, il avoisine 4.000 $.

Votre expérience en tant que social trader vous a-t-elle été utile ?

Sur Telegram, Instagram et Snapchat, mes followers sont environ 320.000. Ils ont apprécié que je démocratise le trading en France avec Trad4you. Ils ont suivi ma migration naturelle vers Crypto4you. L'expérience ne s'achète pas, elle se vit !

Pourquoi vous lancer dans la crypto alors que tous les signaux étaient à la baisse ?

Je suis installé à Gibraltar, l'une des capitales de la cryptomonnaie et de la DeFi. Dans cet univers qui délaissait le marché francophone, mon succès a été remarqué. Il m'a conduit à devenir le porte-parole du premier projet de finance décentralisée français : Tacoswap. Pour ce Dex, j'ai récolté plus d'1 million d'euros en une heure auprès de ma communauté. L'engagement de mes followers m'a permis de réaliser que j'ai un certain impact.

Quelles sont vos ambitions ?

La finance décentralisée est le nec plus ultra. Le Dex TacoSwap, qui dispose de 5 millions de $, est un nouveau mode de gouvernance communautaire. Je ne suis plus qu'un investisseur parmi d'autres puisque j'ai fait voter une DAO - Decentralized Autonomous Organization. De ce fait, personne ne peut contrôler l'entité. Aujourd'hui, comme j'aime être le cerveau d'un projet, celui qui entreprend en toute liberté, je compte lancer ma propre cryptomonnaie. Je suis en capacité de le faire et de réussir.

https://t.me/crypto4youFR

https://www.instagram.com/mickalamasse/channel/

https://www.snapchat.com/add/mickalamasse

Découvrez la biographie Micka4you.

Michaël Monteverde

[email protected]

https://t.me/crypto4youFR

https://www.instagram.com/mickalamasse/channel/

https://www.snapchat.com/add/mickalamasse

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1531054/Crypto4You_Michael_Monteverde.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1531053/Crypto4You_Logo.jpg

SOURCE Crypto4You