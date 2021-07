SocialTruth, le système anti-fake news pour évaluer et classifier la fiabilité de l'information, vient de passer avec succès les premiers tests

Un consortium de 11 partenaires s'est engagé à « Lutter contre les fake-news dans les médias sociaux et le web »

ROME, 27 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Les deux premières phases de test du projet SocialTruth, le moteur qui analyse les informations en ligne, classifie et certifie leur fiabilité, sont terminées.

SocialTruth (www.socialtruth.eu) est un projet européen pluridisciplinaire et multiculturel conçu et développé par un consortium international de 11 partenaires, dirigé par l'ICCS d'Athènes.

L'objectif de SocialTruth est d'analyser les informations en classant leur fiabilité, afin de rendre la diffusion des informations en ligne plus sûres et plus fiables.

Après plus de deux ans de travail d'équipe, les partenaires du consortium impliqués dans l'expérimentation directe ont conclu cette phase de travail.

Les tests ont inclus plus de 700 cas d'utilisation menés en 14 jours, où près de 500 sites Web, articles et informations en ligne ont été soumis à l'analyse SocialTruth. Ainsi, le système a été vérifié et les données ont été collectées et utilisées par les partenaires techniques pour le développement ultérieur et la définition du système, qui sera achevé sous peu avant la dernière série d'évaluations en septembre 2021.

Les résultats de ces premiers tests expérimentaux sont plus que satisfaisants et dépassent les attentes : près de 90 % des « vraies » informations ont été correctement reconnues par le système SocialTruth et identifiées comme valides et fiables. De même, le taux de réussite total de SocialTruth pour les nouvelles qui comprenaient des informations falsifiées a atteint 63 %.

Les évaluations ont été effectuées à l'aide du Digital Companion, qui est l'interface mise à disposition de l'utilisateur finale de l'application. Il s'agit d'un simple module complémentaire (plugin) qui peut être facilement installé sur tous les navigateurs les plus courants. L'expérience utilisateur de Digital Companion s'appuie sur son côté pratique, car il est convivial et facile à comprendre.

Le système de blockchain a été utilisé pour garantir que les résultats de l'analyse sont fiables et solides.

Tous ces résultats préliminaires ont renforcé le consortium, en particulier l'équipe technique qui peaufine et améliore maintenant le moteur pour arriver rapidement à un produit final qui soit complètement fiable.

SocialTruth est maintenant prêt à être testé par de vrais utilisateurs finaux, comme une agence de presse et une fondation à vocation citoyenne.

Financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, SocialTruth a été développé pour lutter contre les fakes news. L'idée de créer un écosystème ouvert, démocratique, pluraliste et distribué témoigne de l'originalité du projet. L'initiative permet un accès facile à divers services de vérification, en garantissant l'évolutivité et en instaurant la confiance, dans un environnement complètement décentralisé.

Le consortium SocialTruth regroupe des partenaires de 6 pays européens : trois organisations de recherche largement reconnues : ICCS – Institute of Communications and Computer Systems (Athènes - GR) ; UTP-University of Sciences and Technology (Bydgoszcz - PL) ; LSBU-London South Bank University (Londres - UK).

Trois partenaires techniques, développeurs et fournisseurs de logiciels de premier plan : Thales (Paris - FR) ; Expert AI (Paris - FR) et Qwant (Paris - FR) ; avec deux sociétés de conseil en gestion expérimentées : Tecoms (Rome - IT) et Zanasi&Partners (Modène - IT).

Le consortium SocialTruth est complété par deux grands groupes d'informations et de médias : Adnkronos (Rome - IT) et DeAgostini Scuola (Rome - IT) et InfoCons (Bucarest - RO), une organisation de consommateurs très active.

www.socialtruth.eu

[email protected]

Pour obtenir des informations :

Coordination et gestion de projet

Institute of Communications and Computer Systems (ICCS)

Konstantinos Demestichas, [email protected]

George Koutalieris, [email protected]

+30 210 7721478

Bureau de presse

Fabrizio Galassi

Adnkronos Comunicazione

[email protected]

+39 366 6722512

Related Links

http://www.socialtruth.eu



SOURCE SocialTruth