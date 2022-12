Société américaine de développement de projets solaires à l'échelle des services publics à vendre - portefeuille de 10 GW

ASHEVILLE, Caroline du Nord, 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Innovative Solar Systems, LLC (ISS), promoteur national de projets solaires à l'échelle des services publics basé à Asheville, Caroline du Nord (États-Unis), avec un portefeuille de projets actifs de 10 GW, est proposé à la vente immédiate au prix ferme de 150 millions de dollars US. Son acheteur aura la possibilité de réaliser des bénéfices bruts de 1,7 à 4,8 milliards de dollars dans les trois ans, en finançant la construction des 2,5 GW de projets solaires de la société au Texas, dans le cadre de l'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT). Les accords d'interconnexion seront en place et prêts à être construits dans les 12 à 18 mois suivant la conclusion de cette acquisition. Un rapport d'évaluation complet d'une tierce partie a récemment été reçu sur ISS et évalue la valeur actuelle d'ISS entre 220 et 328 millions de dollars.

US Utility-Scale Solar Project Development Company Acquisition Opportunity - 2.5GW's of Texas Projects Near RTB/NTP Will Provide NET PROFITS of $1.7BN-$4.8BN in 36 Months Post Close. 3rd Party Valuation Report Available.

Au cours de ses 11 années d'existence, ISS a mis en place et vendu environ 3 GW de centrales solaires photovoltaïques et a constitué un portefeuille d'environ 10 GW de projets solaires. ISS est l'un des plus grands promoteurs d'installations solaires à grande échelle aux États-Unis. La société est axée sur la mise en place de projets solaires à un stade précoce, l'identification et la sécurisation de sites clés, l'ingénierie de ces projets et l'obtention d'accords d'interconnexion définitifs de la part des fournisseurs de transmission d'interconnexion. L'équipe d'ISS négocie également les accords EPC pour la construction des projets ainsi que la recherche de sources pour les contrats d'achat d'électricité (PPA). Les projets du portefeuille actuel d'ISS, d'une capacité de 10 GW, vont de 20 MW à plus de 200 MW, en mettant l'accent sur le Texas.

Innovative Solar Systems, LLC est un promoteur de projets solaires à grande échelle bien géré et rentable, avec un portefeuille de projets de 10 GWac couvrant de nombreux États américains clés. La valeur de son portefeuille actuel est estimée entre 220 et 328 millions de dollars selon les rapports d'évaluation de tiers que la société est en mesure de communiquer aux acheteurs potentiels de cette acquisition. Le marché américain de l'énergie solaire à l'échelle des services publics est robuste et est stimulé par la réduction des coûts de la technologie solaire, la demande d'énergies renouvelables, la hausse des prix de l'électricité et les nouvelles incitations liées à la loi américaine sur la réduction de l'inflation. Les 2,5 GW du portefeuille d'ISS prêts à être construits au Texas représentent une opportunité importante pour un investisseur disposant du capital nécessaire pour investir 2,5 milliards de dollars dans la construction de projets et réaliser des bénéfices bruts pouvant atteindre 4,8 milliards de dollars en quelques années. Rendez-vous sur https://innovativesolarsystemsllc.com/ pour en savoir plus.

