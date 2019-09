Société Générale opta pela solução ACP da Axefinance para a digitalização de crédito ao varejo abrangendo múltiplas entidades

Vários fatores favoreceram a escolha da axefinance: a flexibilidade e a escalabilidade da ACP, a cobertura funcional excepcional, a especialização comprovada, a parceria sólida com o SG Group e o histórico bem-sucedido na região da Europa, Oriente Médio e África.

Karim Rekik, sócio executivo da axefinance afirma:

"A Société Générale está renovando sua confiança em nossa empresa após o sucesso das implementações anteriores da ACP (como a SG Bulgary, SG Moldavia, SG New Caledonia, SG Senegal, etc.), e isso nos deixa muito orgulhosos. Pretendemos esforçar-nos para fortalecer nossa parceria com a SG e suas subsidiárias internacionais para garantir totalmente nosso papel de facilitador de sua transformação digital de crédito."

Youness NFISSI, gerente de varejo da Société Générale ABS confirma:

"O Société Générale Group está crescendo com rapidez e sucesso em cerca de 20 países africanos. Para apoiar seu desenvolvimento e aproveitar plenamente o crescimento potencial do continente, estamos buscando uma ferramenta de concessão de crédito inovadora, adaptando-se à configuração de bancos múltiplos e permitindo o processamento digital, confiável e rápido. Estamos muito confiantes de que a tecnologia da axefinance contribuirá significativamente para tornar a experiência de nossos clientes ainda mais única."

Sobre a axefinance:

Fundada em 2004, a axe finance é uma provedora de software global com foco na automação do crédito para instituições financeiras em busca de uma vantagem na produtividade e no atendimento ao cliente para todos os segmentos de clientes: varejo, empresarial, empresas de pequeno a médio porte, etc. A ACP é a solução da axe finance disponível hospedada localmente ou como SaaS, e conta com a confiança de bancos renomados.

Sobre a SG

A Société Générale é um dos principais grupos europeus de serviços financeiros. Baseado em um modelo de serviços bancários integrados e diversificados, o grupo combina a solidez financeira e a especialização comprovada em inovação com uma estratégia de crescimento sustentável, visando ser um parceiro confiável para seus clientes comprometido com as transformações positivas do mundo. A Société Générale ABS é parte da divisão corporativa e de serviços bancários de investimentos do SG Group. A SG ABS fornece serviços inovadores de TI para as subsidiárias africanas da SG.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/974248/SG_ABS_signature.jpg

Contato:

Imen Jgham

Diretor de marketing

imen.jgham@axefinance.com

FONTE axefinance

Related Links

http://www.axefinance.com



SOURCE axefinance