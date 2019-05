Sócios da Cryopraxis, Luiz Eduardo e Simone Cruz investem em ações sociais; projetos de ensino e educação são fomentados pela empresa

RIO DE JANEIRO, 7 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Cryopraxis, o maior banco de células-tronco do sangue do cordão umbilical e placentário do país, não foca sua atuação tão somente nas áreas da biotecnologia, ciência e saúde. A empresa, localizada no Polo de Biotecnologia do Rio de Janeiro e que é responsável pelo processamento e armazenamento de células-tronco de mais de 40 mil clientes, possui como compromisso corporativo também a responsabilidade social, atuando em programas que gerem benefícios para a qualidade de vida para a comunidade. Uma dessas ações fomenta ensino e educação para crianças e jovens de escolas públicas.

De acordo com o casal de sócios da Cryopraxis, Luiz Eduardo e Simone Cruz, o projeto em questão acontece em parceria com o Colégio Batista Shepard, na Tijuca, Zona Norte do Rio. A unidade abriu vagas para alunos da vizinha Escola Municipal Barão de Itacuruçá pudessem estudar no Batista com bolsa de 100%. A Cryopraxis, por sua vez, possibilitou a compra dos livros exigidos para o ano letivo e também doou uma quantia em dinheiro para compra do restante do material escolar dos estudantes selecionados.

"Temos quase 20 anos de trajetória de uma grande política de inovação no Brasil, investindo no que há de mais avançado em ciência e tecnologia para oferecer o melhor em coleta e armazenamento, tendo como resultado pesquisas para a melhoria da vida humana, além da geração de empregos e a capacitação de profissionais. Mas não deixamos de valorizar ações que tragam bem-estar para a nossa sociedade e incentivar a boa formação desses meninos nos enche de orgulho" destaca o casal de sócios da Cryopraxis, Luiz Eduardo e Simone Cruz.

Estamos estendendo a possibilidade do conhecimento para aqueles que estão ao nosso redor. Sabemos que não podemos transformar o planeta mas, sabemos que se fizermos algo para quem está perto de nós, acabamos criando um efeito cascata positivo – completa a coordenadora do 2º segmento do Colégio Batista Shepard, professora Raquel Mazzaro.

Cryopraxis é o maior banco de células-tronco do sangue do cordão umbilical e placentário do país. Localizada no Polo de Biotecnologia do Rio de Janeiro, a Cryopraxis é responsável pelo processamento e armazenamento de células-tronco de mais de 40 mil clientes.

