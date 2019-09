Sócios da Cryopraxis, Simone e Eduardo Cruz destacam certificados internacionais de padrão de qualidade recebidos pela empresa

RIO DE JANEIRO, 5 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Sócios da Cryopraxis, Simone e Eduardo Cruz destacam os certificados internacionais de padrão de qualidade recebidos pela empresa ao longo de sua trajetória de quase 20 anos. O maior banco de células-tronco do sangue do cordão umbilical e placentário da América Latina, responsável pelo armazenamento e processamento de mais de 40 mil amostras, a Cryopraxis é acreditada pela American Association of Blood Banks (AABB) – Associação Americana de Bancos de Sangue – e também alcançou a Certificação ISO 9001:2000 sem registro de nenhuma não conformidade ou observação a ser implantada.

– Somos os pioneiros nesse serviço no país e só alcançamos esse patamar de confiabilidade com investimentos constantes em boas práticas, em manutenção da qualidade e na melhoria contínua dos processos – vibra Eduardo Cruz, sócio da Cryopraxis.

De acordo com Simone Cruz, sócia da Cryopraxis, a AABB é uma associação internacional, sem fins lucrativos, que representa indivíduos e instituições envolvidas nas áreas de medicina transfusional e terapias celulares. Suas auditorias bienais verificam a conformidade dos processos de acordo com padrões internacionais, que consistem em requisitos técnicos de boas práticas e de gestão da qualidade.

– Ser acreditado pela AABB desde 2009 significa estar de acordo com rígidas normas de âmbito internacional, ser reconhecida como líder em nosso ramo de atuação e, principalmente, permitir que todos os nossos clientes usem o material armazenado aqui em qualquer outro centro de terapia celular do mundo. Os membros da AABB estão localizados em mais de 80 países. As organizações que se dispõem a tal acreditação, como é o caso da Cryopraxis, comprometem-se a melhorar constantemente seus processos, com a educação continuada e com a gestão pela qualidade total – explica Simone Cruz, sócia da Cryopraxis.

Devido à criticidade e a individualidades dos protocolos executados nesse segmento, os Centros de Processamento Celular têm como essencial o correto funcionamento do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). Por isso, a Cryopraxis também tem implantado um Sistema de Gestão de Qualidade, que, desde julho de 2007, após a auditoria realizada pelo Bureau Veritas Certification, alcançou a Certificação ISO 9001 sem registro de nenhuma não conformidade ou observação a ser implantada. A norma está relacionada a temas como liderança, mentalidade de riscos e oportunidades, satisfação dos clientes, qualidade dos produtos, controle e melhoria dos processos, dentre outros aspectos.

