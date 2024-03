SODA führt SDV-Kit ein: Fahrzeugerstellung 2x schneller, 4x weniger Kosten

LONDON, 7. März 2024 /PRNewswire/ -- Heute hat SODA das SDV Kit auf den Markt gebracht und damit einen wichtigen Meilenstein für die Automobilindustrie gesetzt. Dies ist der weltweit erste gebrauchsfertige Bausatz für die Entwicklung von softwaredefinierten Fahrzeugen.

SODA SDV Kit adressiert die kritische Nachfrage der Automobilhersteller nach schnellerem Software-Engineering in Fahrzeugen inmitten schrumpfender Budgets und traditionellem Outsourcing an über 150 Zulieferer.

SODA Software Defined Vehicle Kit: 2x Faster, 4x Less Cost

Das SDV-Kit enthält:

KI-gestützte Tools, die Ingenieure von den Anforderungen bis zur Zertifizierung unterstützen.

Über 200 einsatzbereite Fahrzeugfunktionen mit Anforderungen, Architektur, Software und Tests.

Elektrische/Elektronische (E/E) Architektur mit SODA-geprüfter elektronischer Steuereinheit (ECU).

Umfassendes Angebot an fahrzeug- und systemtechnischen Dienstleistungen zur Unterstützung des Entwicklungsbedarfs.

Mit dem SDV Kit können Innovatoren in der Automobilindustrie Fahrzeugsoftware doppelt so schnell entwickeln und so die Zeit bis zur Markteinführung neuer Fahrzeugmodelle um das Vierfache reduzieren - ohne Kompromisse bei Qualität, Sicherheit und Schutz.

Das SDV Kit ist für:

Automobil-Startups, die ehrgeizige Ziele mit moderaten Budgets in Einklang bringen wollen.

Etablierte Automobilhersteller, die den Ansatz des software-definierten Fahrzeugs verfolgen und ihre Softwareentwicklungsprozesse rationalisieren wollen.

Bushersteller, die Budgetbeschränkungen und neue gesetzliche Normen einhalten müssen.

Unternehmen für autonome Fahrzeuge, die nach umfassenden Entwicklungsplattformen suchen.

Nachrüster, die mit moderner Technologie die Erfahrungen der Nutzer verbessern.

Motorsportteams, die eine schnelle Entwicklung und Integration von fortschrittlicher KI-gesteuerter Software benötigen.

Der Markt für software-definierten Fahrzeuge (SDV) wird bis 2034 voraussichtlich ein Volumen von 700 Milliarden Dollar erreichen. Das SODA SDV Kit ist das Toolset für diesen Goldrausch und bietet die „Schaufeln", die Unternehmen benötigen, um effizient und effektiv zu „schürfen".

Neben den Automobilherstellern profitiert auch der Endverbraucher von dieser Innovation: Autokäufer kommen in den Genuss einer schnelleren Veröffentlichung neuer Modelle, nahtloser Over-the-Air-Updates und fortschrittlicher Fahrzeugfunktionen, die das Auto zu einem sich entwickelnden Lebensraum auf Rädern machen.

Um weitere Details über das SODA SDV Kit zu erfahren und die Reise zum software-definierten Fahrzeug zu beginnen, besuchen Sie soda.auto/sdv-kit.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2356129/SODA_Vehicle_Kit.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2356128/SODA_Logo.jpg