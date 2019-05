Sodexo Benefícios e Incentivos realiza a 5ª edição do Festival do Café

SÃO PAULO, 15 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- O consumo de café no Brasil cresceu 4,8% no último ano, segundo a Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café), o que representa o maior ritmo desde 2006. A tendência, de acordo com a entidade, é de que haja avanço a taxas consistentes nos próximos anos, em consequência da retomada econômica e das mudanças de hábitos que impulsionam a demanda doméstica pelo produto.

Neste contexto, a Sodexo realiza entre os dias 6 de maio e 7 de junho, a 5ª edição do Festival do Café, que neste ano, conta com a participação de 383 estabelecimentos, espalhados por quatro estados do Brasil (regiões Sudeste e Centro-Oeste) e que é direcionado aos usuários do cartão Sodexo Refeição Pass. Na região Sudeste, participam as cidades de São Paulo, Barueri, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

"O brasileiro é apaixonado por café. Segundo dados da Euromonitor, a expectativa é de que o consumo da bebida tenha um crescimento expressivo, de 3,5% ao ano até 2021, impulsionado pelo aumento do público consumidor e pela busca por novos tipos de produto. O valor médio gasto em padarias e cafeterias pelos usuários da Sodexo no Brasil é de R$ 13,51, com uma frequência de 2,4 vezes ao mês. Neste contexto, continuaremos investindo neste tipo de evento, pois, além de proporcionar benefícios ao consumidor, os festivais ajudam os estabelecimentos comerciais, parceiros da Sodexo, a aumentarem suas vendas", destaca o Diretor de Estabelecimentos da Sodexo Benefícios e Incentivos, Antônio Aguiar.

Durante o festival, todas as pessoas que utilizarem o cartão Sodexo Refeição Pass em alguma das padarias e cafés participantes, entre 6h e 10h da manhã, concorrem a um Gift Pass Sodexo no valor de R$ 500,00. No total serão dez sorteados e os usuários podem conferir os locais participantes e as regras de participação pelo Sodexo Club, disponível gratuitamente para Android e iOS, e também através do site: www.sodexoclub.com.br.

